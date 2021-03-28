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阿里山花季人數上限放寬到8千人　例假日6-11時繼續交管

▲▼阿里山花季，櫻王染井吉野櫻。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

▲阿里山花季，櫻王染井吉野櫻。（圖／資料照／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

記者賴文萱／台北報導

今年阿里山花季將持續至4月10日，因應疫情趨緩，林務局經重新評估阿里山國家森林遊樂區管制人數上限，將由原4,355人調整為8,155人。考量今年天候良好且花況佳，預期將湧入大量賞花人潮及車潮，公路總局與相關單位將持續花季期間於阿里山森林遊樂區聯外道路台18線進行交通管制措施。

公路總局表示，阿里山花季疏運期間，例假日及連續假日上午6至11時仍管制小型車通行65.4k（湖底）～88.2k（阿里山森林遊樂區），請自行開車前往的用路人提前於台18線61k小型車轉乘點，停車後轉乘客運至阿里山國家森林遊樂區賞花。

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如屆時停車場將停滿時，公路總局也將透過沿線CMS宣導提醒各位用路人改往其他景點，另請遊客行經該路段時，耐心行駛，並依循現場管制人員通行。

▲▼阿里山花季疏運措施。（圖／公總提供）

▲▼阿里山花季疏運措施。（圖／公總提供，點圖可放大

▲▼阿里山花季疏運措施。（圖／公總提供）

團體旅遊的旅行社或遊客，例假日及連續假日管制期間上午6-11時可先至台18線29k遊覽車購票處購票，另提醒各遊覽車駕駛，請遵循當地導引人員指揮停放車輛。

公路總局最後提醒，花季期間請遊客多使用大眾運輸前往，到阿里山可搭乘的客運路線包含【高鐵嘉義站─阿里山】、【台鐵嘉義站─阿里山】、【台北轉運站─阿里山】、及【日月潭─阿里山】等4條路線。

搭乘大眾運輸的遊客可憑車票享入園門票150元優惠價（原價200元），搭乘高鐵也有享車票75折的高鐵聯票優惠。

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