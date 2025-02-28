竹市、新埔與芎林農會改選涉賄！竹檢發動搜索　5人交保

▲新竹地檢署。（圖／翻攝自Facebook／新竹地方檢察署）

文／中央社

新竹地檢署今天說，竹市、竹縣新埔、芎林等地農會改選涉賄，檢警發動搜索並帶回多人調查，訊後認為鍾姓等共5人因涉違反農會法等罪嫌，以新台幣10萬元至15萬元交保。

新竹地檢署今天透過文字表示，透過選舉情資平台接獲多起賄選情資，主任檢察官邱志平進行情資研判分析，由檢察官黃依琳、陳子維、葉子誠等人指揮偵辦，昨天展開搜索。

檢方說，在新竹市農會理監事選舉現金賄選案，共搜索3處，並通知鍾姓、楊姓、黃姓等3名被告及相關證人到案，經複訊鍾姓、黃姓被告各以10萬元交保，楊姓被告為15萬元交保。

竹縣新埔鎮農會代表賄選案，檢方指出，執行搜索2處，通知三姓被告以及證人共13人到案說明，訊後依法向法院聲請羈押三姓被告，經法官裁定諭知10萬元交保。

檢方說，有關竹縣芎林鄉農會代表涉賄案，經拘提溫姓被告到案，另同時通知黃姓、房姓被告2人、證人3人到案；訊後，溫姓被告以10萬元交保，黃姓、房姓2名被告請回。

檢方表示，未來將持續嚴密監控選情變化，強化情資蒐集，落實查賄制暴工作，不容許任何勢力透過不法手段影響選舉結果，確保民主制度的根基不受動搖。