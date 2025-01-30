藍青年認同危機！如何掀起年輕人「藍潮」？　先瞄準世代貧窮

▲國民黨支持者老化問題相當嚴重。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

隨著民眾黨主席柯文哲涉貪遭起訴，原先的支持者小草們也成失根浮萍，國民黨要如何爭取到小草芳心、如何與年輕世代產生共鳴？支持藍營年輕人在哪裡？國民黨的價值又在哪裡？已成為許多期盼國民黨再次重返執政正藍軍的叩問，而尋找或者創造國民黨與青年世代的共鳴，首先要找到年輕人「支持國民黨真正的理由」，國民黨青年黨部前主任陳冠安說，除了國際議題，年輕族群其實更關心內政，包括居住正義、青年貧窮，國民黨不能再用空泛論述敷衍。

外界長期關注國民黨年輕化的腳步，2024年總統大選中，多份民調顯示，國民黨總統候選人侯友宜在年輕族群的支持度，遠遠不及其他兩位候選人，而這也是國民黨長久以來的問題，如何增加年輕族群認同成當務之急，但青年支持度對於國民黨而言，近年來都是難以攻下的一塊鐵板。外界普遍認為，年輕人只是國民黨的擺設花瓶，用以襯托老人政治革新的樣版或新氣象，差別只在於布置的空間高低或出台頻率的多寡。

若從青年世代的角度來看，國民黨這個百年品牌已然與保守劃上等號，對這群藍營眼中的「天然獨」來說，太陽花學運是政治啟蒙的重要過程，國民黨的政經運作模式與政黨文化，恰是這場社會運動批判的對象。從此刻起，國民黨的政治品牌早已樓歪塌陷，只是高層不自知，黨內青年軍也難以吐實。

在時代的洪流下，2020大選的落敗加深了這群年輕人糾結的心情。他們生在中華民國國家認同的環境中，所以加入國民黨，然而卻苦於無法施展政治抱負，不被黨內大人重用。國民黨青年黨部前主任陳冠安目前任職於國民黨立委羅智強辦公室，因2022年跟隨藍委柯志恩打過高雄選戰的關係，更體會到國民黨內缺少年輕力量的窘境，「距離2026年九合一選舉剩下不到兩年時間，其實很多有志要參選縣市長的立委都在找尋人才了，尤其是年輕戰隊很重要，但根本問題就回到了國民黨人才培育上。」

陳冠安指出，國民黨與民進黨在青年培育上大不同，民進黨靠著派系滋養年輕人，資源豐厚，一直以來的核心價值也較受到年輕人青睞，國民黨不說黨產問題，就連理念論述都被青年打上負面標籤，對於招募人才是很大的困難點。該如何拉近與青年距離、以及爭取目前回到中間選民的小草？陳冠安認為，雖然國民黨「紅統」的負面標籤在民進黨一在洗腦下，難以輕易撕去，但內政議題上還是能好好把握論述，畢竟這是時下年輕人最關注的。

陳冠安說明，台灣的青年的低薪、月光族、就業困難，或通稱的「青年貧窮」現象已行之有年，甚至成為世代議題，民進黨長期執政下來，低薪問題仍無改善，說明了青年貧窮問題之起源甚為複雜，更牽扯到了居住正義，中央提出的「新青安」貸款導致房市亂象頻傳，台灣長年無法解決的高房價、青年勞動貧窮等問題導致青年族群投票率低落，顯見民進黨當前青年政策並未切實解決青年世代貧窮問題，若國民黨能對此提出政策，對於青年支持度來說絕對是一大加分項。

國民黨在野即將進入12年頭，黨內需加倍重視青年的聲量再起，為搶攻年輕票做出的判斷與選擇，關係到的將不只是黨主席、藍委們自己，更是整個國民黨的未來，這是時代對國民黨的命題。