台灣芬蘭簽署航空服務協議　首與北歐建立空運航網

▲民航局長何淑萍、芬蘭民航局長Jari Pöntinen於芬蘭首都赫爾辛基簽署台芬航空服務協議。（圖／民航局提供）

記者李姿慧／台北報導

民航局與芬蘭民航局2月27日簽訂台芬航空服務協議，為我國與北歐國家第一個簽署的航空服務協議，為兩國空運發展邁新里程碑，雙方可指定航空公司飛航由台灣經停任何中間點到芬蘭，客貨容量班次每周14班。民航局表示，未來將視市場需求開闢台芬航線，逐步拓展北歐航網。

台芬(芬蘭)航空服務協議於27日由我交通部民用航空局局長何淑萍及芬蘭民航局局長Jari Pöntinen 在芬蘭赫爾辛基完成簽署，為我國與北歐國家第一個簽署的航空服務協議。民航局表示，台灣與芬蘭推動洽簽航空服務協議歷經多年，在雙方民航主管機關共同的努力，並透過外交管道於我駐芬蘭代表處的大力協助下，終於促成協議的簽署，為台芬兩國空運發展的重要里程碑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民航局說明，這次簽署的協議，台芬雙方可指定多家航空公司，飛航由台灣經停任何中間點至芬蘭之客、貨運航班，客、貨容量班次各為每週14班，且享有中間點第五航權。台芬航空服務協議簽署將為雙方航空公司帶來拓展航網的新契機，更有助國籍航空公司開發北歐新市場，有利雙方商旅觀光往來，並帶動整個北歐與台灣間的空運與經貿發展。

▲民航局長何淑萍(右5)、芬蘭民航局長Jari Pöntinen(右6)、我國駐芬蘭代表張秀禎(左4)及兩國民航官員、我國航空業者合影。（圖／民航局提供）

民航局長何淑萍表示，芬蘭位處北歐重要地理位置，此次國籍華航、長榮、星宇航空公司也透過與芬蘭業者交流，實地瞭解芬蘭的航空市場，目前國籍業者與芬蘭航空已在既有歐洲營運航點聯營合作。

何淑萍指出，她鼓勵雙方航空公司於航空服務協議簽署後，雙方業者可持續進行共用班號等合作方式，深化台灣與芬蘭間的空運往來，未來亦可視市場需求開闢台芬航線，逐步拓展北歐航網。