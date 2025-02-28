2個月沒有愛愛！雙寶媽不給碰「老公氣到冷戰4天」　全場吵翻

▲面對老公冷戰4天，原PO非常難受。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「難道我就不能有情緒嗎？」一名人妻抱怨，上次恩愛是兩個月之前，最近老公暗示想行房，但她正忙著照顧剛退燒的孩子，又趕著做家事，便不耐煩地「嘖」了一聲把對方推開。結果老公氣得冷戰4天。文章曝光後，網友卻吵翻，「我聽到外遇的前奏了」、「冷戰的殺傷力很大，比爭吵還嚴重」。

一位二寶媽在臉書《靠北婚姻》透露，因為大寶還無法獨立睡覺，加上四人擠一張床實在太難受，所以她跟老公分房，一人陪一個孩子睡，「至於愛做的事...就只能看心情外加天時地利人和。」

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原PO透露，老公性需求比較大，平時會主動摟抱她暗示行房，不過距離上次恩愛已經是兩個月前了。

某天吃飽回家後，老公開始性暗示，然而二寶有發燒症狀，原PO只想趕緊把孩子哄睡、做家事，過程中，老公卻又湊上來討抱，讓她忍不住「嘖」了一聲，順勢把對方推開。

沒想到，這舉動瞬間點燃老公怒火，引發長達四天的冷戰，像是傳訊息已讀不回、不跟婆婆出門用餐、拒絕與娘家人出遊，甚至電話不接不回等。

對此，原PO也十分生氣抱怨，平常她照顧雙寶就已經很煩悶，「我的神經沒那麼大條，沒辦法不在乎其他人的感受，還要顧婆家的感受，還要顧老公的感受、慾望，我都不能有情緒嗎？」

底下網友也兩派吵翻，「2個月？妳老公算很能忍了」、「無性婚姻真的很可悲，尤其肢體或語言拒絕都非常殘忍」、「我聽到外遇的前奏了」、「等老公不生氣了才是你煩惱的開始」、「不榨乾老公，小心老公可能去外面榨乾，還是盡量溝通」、「冷戰的殺傷力很大，比爭吵還嚴重」、「只有我覺得老公怎麼都不用照顧小孩嗎」、「我覺得妳需要分擔一些工作給老公」。