神級正妹加好友喊老公　高雄翁暈船！被騙3次還拖表哥下水

▲神級正妹主動加好友，喊老公誘騙老翁寄出金融卡和存摺。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名呂姓老翁（67歲）日前在LINE上聊天時，一名正妹「嘉怡」不但主動加好友，還對呂翁噓寒問暖，兩人談起「網戀」，以老公、老婆互稱，暈船的老翁不但匯款給「嘉怡」，害自己的帳戶變警示帳戶，後來更拿著表哥的提款卡和存摺，準備寄給「嘉怡」，所幸被超商人員發覺有異，報警協助，警方一番勸說下，才阻止呂翁繼續被騙。

鼓山分局龍華派出所21日14時許接獲轄內超商報案，稱有一名老翁疑似遭詐騙，警方獲報後立即趕赴現場，發現該名老翁已是詐團鎖定的「熟客」，此前已經3次因愛情詐騙遭警方攔阻，但詐團見其仍對「網婆」深信不疑，竟換了新帳號捲土重來，這次更讓老翁將表哥的提款卡寄出。

據了解，呂姓老翁透過通訊軟體LINE結識自稱「嘉怡」的女網友，對方每日對其噓寒問暖、甜言蜜語攻勢不斷，讓呂翁迅速墜入愛河，甚至以「老婆」、「老公」相互稱呼。

詐騙集團見時機成熟，便開始編造藉口，聲稱愛情應互相扶持，願意主動提供金援，僅需老翁將提款卡及存摺寄出，便可獲得20萬港幣。由於老翁的帳戶早已因前次詐騙事件遭到警示、無法使用，這次他竟選擇寄出自己表哥的金融資料。

歹徒還特別叮囑呂翁「千萬不要告訴別人」，未料仍被超商店員察覺異常，隨即通報警方到場攔阻。員警見狀耐心向呂翁解釋這是典型愛情詐騙，經過一番勸說，呂翁才終於恍然大悟，懊悔自己險些成為詐團的幫助犯。