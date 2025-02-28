嘉義縣包場放映《愛子歸來》　促進社會安全網合作

▲▼ 嘉義縣社會局包場放映紀錄片《愛子歸來》，促進社會安全網合作 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣社會局在嘉義秀泰影城舉辦紀錄片《愛子歸來》電影欣賞會，邀請社會安全網絡單位及社福團體出席，透過電影中楊媽媽傳遞的愛與包容信念，讓工作伙伴理解服務價值。社會局長張翠瑤與導演李靖惠親臨現場，深度交流社安網的精神。

《愛子歸來》敘述主角楊媽媽移民美國後投入受刑人關懷工作，長年寫信給獄中受刑人，用溫暖文字為受刑人帶來希望，楊媽媽與受刑人之間從素未謀面到情同親人，故事令人動容，

嘉義縣社會局張翠瑤局長表示，建構社會安全網無法憑一人之力完成，每位網絡合作夥伴都扮演關鍵角色，透過電影啟發，讓人們對弱勢族群有更進一步的理解，

電影說明了更生人的重生之路充滿阻礙，他們需面對法律責任，也要承受社會標籤、家庭關係破裂、就業困難等重重挑戰，但只要更生人願意改變，就應該用愛與希望陪伴他們重啟人生，透過社會安全網協作，讓每個人擁有重新站起來的機會。

李靖惠導演表示，為了讓這份感動傳達到各界，歡迎各網絡單位接洽「愛子歸來」行動電影院，預約公益包場，可洽李靖惠導演E-mail：moneyandhoney2012@gmail.com。