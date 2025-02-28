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今晚七星連珠？　香港風水師籲丟7物品「損壞家電影響財運」

記者黃翊婷／綜合報導

網傳今晚（28日）將出現「七星連珠」，香港知名風水師七仙羽表示，這天也是能量轉移大爆發的日子，除了保持情緒穩定、充足睡眠，若想改運，也可以嘗試丟掉7件帶衰運的物品，例如任何已經損壞或過於殘舊的家電，可能會影響到財運，特別是廚房的家電。

▲▼ 壓力鍋,廚房,電磁爐。（圖／CFP）

▲損壞或太舊的廚房家電可能會影響財運。（示意圖／VCG，與本文內容無關。）

香港知名風水師七仙羽在臉書發文表示，七星連珠這天可以丟掉7件帶衰運的物品，詳細如下：

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1、扔掉一些舊鞋、舊衣。
2、冰箱代表口福，過期食物請全部扔掉，清潔之後再放一碗粗鹽在冰箱內。
3、花草枯萎，代表事業及愛情難有結果，請馬上扔掉或換成新的。
4、任何損壞的碗碟都代表飯碗被打爛，建議扔掉。
5、鏡子是能量放大器，若出現任何裂痕，可能不斷釋負及招小人，建議扔掉。
6、已經損壞或過於殘舊的家電，可能會影響財運，特別是廚房的家電，建議扔掉。
7、不亮的燈，代表前途、視力不好，要扔掉或換成新的。

另外，七仙羽提到，七星連珠這天也是能量轉移大爆發的日子，建議民眾進行健康飲食、保持心情穩定、充足睡眠、避免接觸太負面的人、修行唸經、當日不做任何大事決定、多做善事。

編按：網傳的七星連珠實際上是七大行星並列夜空，最近一次發生在2022年，非罕見現象。

● 民俗說法僅供參考，不代表《東森新媒體ETtoday》立場，切勿過度迷信。

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