高三女畢業前罹罕病「多發性硬化症」　衛生局：3措施可降風險

▲許多罕見疾病為遺傳性,雖無法完全預防,但相關措施可降低風險。(圖/南投縣政府提供,下同)

記者高堂堯/南投報導

今天是228和平紀念日,也是國際罕見疾病日;18歲高中生「亞婷」在畢業前夕常感到頭暈、步態不穩,原以為只是準備考試升學疲勞導致,後來卻逐漸惡化出現下肢無力、解尿困難,肚臍以下部位甚至有麻木感,就醫經過一系列磁振造影(MRI)與神經學檢測後,確診為罕見且影響中樞神經系統的自體免疫疾病「多發性硬化症」。

突發病痛讓亞婷的生活發生劇變,也打亂原本規劃的大學夢想與未來藍圖,不過她並未因此自我放棄,透過藥物治療、物理復健,以及參與罕病病友支持團體,來適應新的生活節奏,也積極分享自身經歷,讓更多人認識多發性硬化症,並鼓勵其他病友勇敢面對挑戰。

南投縣衛生局指出,根據定義,疾病盛行率在1/10000以下是為罕見疾病認定標準,發生原因多與遺傳有關,且並非夫妻雙方皆無相關家族病史就不會發生,最常見者是夫妻雙方同時帶有「隱性致病基因」,並遺傳給下一代;國人常見罕病有:X染色體脆折症(造成寶寶智能遲緩)、脊髓性肌肉萎縮症(造成呼吸吞嚥困難及肌肉無力萎縮)、海洋性貧血、苯酮尿症、成骨不全症(玻璃娃娃)等。

縣府衛生局表示,許多罕見疾病雖無法完全預防,但以下措施可降低風險:一、婚前及產前檢查:透過基因檢測,早期發現潛在風險;二、產前遺傳診斷:建議一般性產檢發現異常,或已知具有家族遺傳病史的產婦,在懷孕期六個月內進行產前遺傳診斷;三、新生兒篩檢:出生滿48小時或餵奶滿24小時後即可採血進行,一般包括先天性甲狀腺低能、苯酮尿症、半乳糖血症、蠶豆症、高胱胺酸尿症等約二十餘種先天性代謝異常疾病。

衛生局介紹,今年國際罕病日主題為「More than you can imagine 超乎想像」,強調罕病由於無法治癒,患者及其家庭所面臨的挑戰,遠超過一般人能想像,並希望社會能以更開放、理解的態度,關注罕病族群的需求與生活,呼籲社會大眾應思考如何與政府、醫療機構攜手努力,建構更友善的社會環境,讓患者能獲得足夠的醫療資源、心理支持與社會關懷。