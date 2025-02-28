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變美成劫3／瘦瘦筆淪詐騙神器！單親媽扮醫師娘　3個月狂撈473萬

▲減肥。（圖／達志示意圖）

▲近年來「瘦瘦筆」減重針劑成為熱門商品，卻也成為詐騙的吸金工具。（示意圖／達志示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

近年來，減重針劑「瘦瘦筆」風靡市場，卻也成為詐騙工具。33歲郭姓女子謊稱自己是「敏盛綜合醫院」醫師娘，聲稱能透過內部管道取得低價胰妥讚（Ozempic）與快篩試劑，並打著「醫院內部優惠價」的名號，吸引受害者大筆下單。短短3個月內，詐得473萬3200元。台北法院審理後，依詐欺取財罪判處有期徒刑1年6月。

單親撫養2名幼子的郭女自2022年6月起，透過LINE通訊軟體對外宣稱與醫院高層關係密切，可用「內部員工價」取得瘦瘦筆與快篩試劑，並塑造「限時優惠」假象，誘使受害人加碼購買。她誆稱：「這是內部優惠，外面買不到！」並強調貨源穩定，吸引投資者轉賣獲利。

受害人呂姓姊妹信以為真，認為有利可圖，先後多次匯款超過400萬元，卻遲遲未收到貨品。當2人開始質疑，郭女以「貨卡關了，快到了」等理由拖延，甚至慫恿追加訂單，讓受害人持續投入資金，直到她失聯才驚覺受騙。

為提高可信度，郭女不僅利用通訊軟體行騙，還多次與受害人面對面簽約，讓交易看似合法可信，進一步降低對方警戒心。例如委任出貨契約同意書，謊稱醫院有1萬2,000劑快篩，因客戶取消訂單，要求呂女先墊102萬元，承諾事後可轉售賺取利潤，強調「穩賺不賠」，誘使匯款。

再者，假稱銀行凍結帳戶，要求受害人墊付150萬元解除警示，承諾15日內歸還，營造可信交易假象，甚至謊稱醫院庫存170支「胰妥讚」被卡住，遊說呂女「若再購買500支，就能加快放行」，讓受害人當日再度匯款43萬5,000元，並簽下契約。然而，郭女根本無任何履約能力，所有交易最終皆未兌現。

審理期間，郭女辯稱交易過程出現誤會，資金周轉問題導致延遲交貨，並聲稱曾試圖補償受害人。然而，法院認為她短時間內多次詐騙、話術如出一轍，並無真實交易行為，且款項去向不明，顯示主觀詐欺意圖明確，依詐欺取財罪判刑1年6個月，並裁定追徵犯罪所得。

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