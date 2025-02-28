變美成劫2／IG變減重診所！瘦瘦針黑市交易瘋傳　網美變「醫師」

▲IG上一堆「醫美諮詢師」，但實際沒任何醫療背景，卻能靠一張嘴幫你「客製化療程」。（圖/示意圖，與本案無關／翻攝自pixbay）

記者黃宥寧／台北報導

黑市爆款！社群平台Instagram近來成為「瘦瘦針」交易的熱門市場，只要在搜尋欄輸入「瘦瘦針」，立刻跳出大量販售帳號，其中不乏自稱「醫美諮詢師」的賣家、微商等。他們以「原廠正品」、「價格比診所便宜」等話術，吸引想快速減重的消費者。然而，這類販售行為不僅違反藥事法，藥品來源更是成謎，恐對健康帶來嚴重風險。

為深入了解瘦瘦針的販售模式，《ETtoday東森新聞雲》記者私訊其中一名販售者，詢問：「需要先給醫生評估狀況再打嗎？」對方立刻回應：「只要您沒有備孕、懷孕、哺乳，或甲狀腺相關問題，都可以使用在減重上。」

當記者表示仍想先諮詢新陳代謝科醫師時，對方語帶輕蔑地說：「當然可以，但醫生也是會推薦瘦瘦筆，而且醫院和診所通常都賣得特別貴。」隨後便火速開價：「1支8400元，運費60元。」；當記者進一步詢問：「請問這是診所或藥局販售的嗎？」對方回覆：「我是直接跟藥廠原廠業務接洽，也有跟診所藥師配合」

▲IG大量販售瘦瘦針來源不明。（圖／記者黃宥寧翻攝）

然而，專業藥師指出，台灣合法販售的處方藥，皆須透過醫療院所或藥局依處方調劑，個人無法與藥廠直接購買，更不可能透過社群平台販售。這類販售者所謂的「直通藥廠」極可能只是話術，實際上可能是走私貨、來路不明的水貨，甚至是假藥。

瘦瘦針如胰妥讚 Ozempic的主要成分為GLP-1受體促效劑，原本是糖尿病治療藥物，因可降低食慾、延緩胃排空，近年來成為減重族群追捧的藥物。然而，這類藥物屬於處方藥，依法必須由醫師開立處方，並由藥師調劑後使用，無法透過社群媒體販售。

▲ 《藥事法》規定，處方藥不得由非醫事人員販售，違者可處最高1000萬元罰鍰。（圖／翻攝自衛生福利部食品藥物管理署）

然而，在黑市市場，瘦瘦針卻被當成「減肥神針」炒作，不少賣家甚至標榜：「不需醫師評估，無需看診，保證原廠貨」，吸引消費者貿然下單。但藥師警告，這類針劑的來源極度可疑，很可能是走私貨、來路不明的水貨，甚至是假藥。

根據《藥事法》第27條，處方藥不得由非醫事人員販售，違者可處最高1000萬元罰鍰，若涉及販賣偽藥、禁藥，更可能違反《刑法》，面臨最高10年有期徒刑。

《ETtoday東森新聞雲》提醒您，減重藥物屬於處方藥，依法必須由醫師評估並開立處方，藥師調劑後使用，民眾千萬別輕信網紅話術或低價誘惑，貿然購買來歷不明的藥品；選擇正規醫療管道，才是保障自身安全的唯一途徑。

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