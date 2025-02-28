變美成劫4／政府不動司法沒法動！刑醫事鑑定癱瘓　血淚無處申冤

▲刑案醫事鑑定停擺，受害者痛苦沒人管。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

陷入全面崩潰！自2023年底《刑事訴訟法》第208條第3項修法後，政府未做好配套規劃，導致司法機關無案可辦、受害者求償無門。據衛生福利部統計，2024年間，醫審會已退回322件刑事醫療鑑定案件，直接癱瘓司法偵辦進度，使受害者的司法救濟之路變得遙不可及。然而，面對這場制度性災難，政府至今毫無作為，讓檢方與法院陷入困境，受害者更是被體制徹底拋棄。

刑事醫療案件的關鍵證據，仰賴專業醫療鑑定意見支撐，檢察官與法官需要透過醫審會或醫學會所提供的鑑定報告，以判定案件是否涉及醫療過失。然而，修法後，新規定要求鑑定醫師必須具名，導致醫界對於執行鑑定一事顧慮重重，擔憂可能影響職業生涯，甚至面臨當事人或家屬的報復風險，因此多數醫師選擇不願承接鑑定業務，最終使得醫審會全面退件，案件偵辦進度因此嚴重受阻。

一名檢察官透露，目前各地檢署根本無法取得刑事醫事鑑定報告，只能將相關卷證資料退回，並建議改向醫學中心或醫學會尋求鑑定。然而，當檢方詢問台灣內科醫學會是否能受理鑑定時，該會則明確回應：「本會未受理鑑定業務」，等於堵死了司法機關的最後一條路。

「現在完全無解，檢察機關無法取得鑑定報告，法院也無法審理，受害者只能自己去打民事官司，自費聘請專家舉證。政府根本沒有提供任何實質的解決方案。」這名檢察官語帶無奈地表示。

針對刑案醫事鑑定機制的崩解，律師張佳瑋指出，修法前，醫審會出具的鑑定報告僅署名「衛福部」，確保醫師個資不被公開，使專家能夠不受壓力地提供客觀專業意見。然而，修法後，所有參與鑑定的醫師都必須具名，這樣的變革不但未提升鑑定透明度，反而讓醫界人人自危，根本無人願意承接鑑定工作，導致司法機關偵辦案件時面臨嚴重阻礙。

「政府強推修法，卻完全沒有評估實際風險，如今刑事醫療鑑定機制已經徹底崩解，檢察官、法官、受害者全被困住，政府卻裝作無事發生，完全不負責。」張律師痛批，這場危機的根源不在於司法機關，而是政府缺乏前瞻性規劃，導致制度失靈。

根據衛生福利部統計，截至2024年底，醫審會已退回322件刑案醫事鑑定案件，無一受理。其中，檢察機關函送的鑑定案件超過200件，全數遭退回，導致偵查進度全面卡死；法院送交的鑑定案件則逾100件，因缺乏醫學鑑定報告而無法審理，受害者只能無限期等待。

▲刑事醫療案件陷入「無法破案、無法審判、無法求償」的困境 。（圖／記者黃宥寧製）

政府當初宣稱修法是為了提升鑑定透明度，結果卻讓刑事醫療案件陷入「無法破案、無法審判、無法求償」的困境，形同監守自盜，受害者的權益完全遭到犧牲。

如今的局勢，等於政府直接關閉了受害者的司法求償之門，讓他們陷入「制度孤兒」的絕境，無人能救，無路可走。政府不提供鑑定機制，受害者就算控告醫療過失，也無法提出有效證據。司法機關無法取得鑑定，檢察官無從起訴，法院無從審理。醫界則因擔憂具名後可能遭受攻擊，根本無意願參與鑑定。

這場司法災難，使得受害者只能自費聘請專家、花費數年時間打民事官司，而政府卻對制度崩壞的現況無動於衷，毫無補救作為。

針對刑案醫事鑑定機制的崩潰，法律專家呼籲政府應立即進行修法，並提出具體補救措施，以免未來所有醫療刑案偵辦停滯，司法機關形同擺設。有律師建議，政府應調整鑑定機制，恢復匿名鑑定制度，以減少醫師具名的風險；此外，也應設立獨立醫療鑑定機構，讓專責單位處理刑事鑑定事務，確保案件能夠順利進入司法程序。

同時，政府應提供醫師法律保護，確保鑑定專家不受威脅，以提升參與意願；更應立即召開緊急協商會議，避免案件長期積壓，進一步衝擊司法公正性。

刑案醫事鑑定機制停擺，受害者的求償之路被堵死，政府卻毫無作為，讓整個司法體系瀕臨癱瘓。若不及時改革，未來所有醫療糾紛刑案都將無法偵辦，受害者只能眼睜睜看著正義消失殆盡。

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