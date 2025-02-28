變美成劫1／健身女教練打消脂針求線條　腹部潰爛醫美診所甩鍋

記者黃宥寧／台北報導

曾任高鐵列車長的陳小姐，36歲投身體適能產業，因疫情健身房停業，她與體育用品代理商合作，轉向線上授課，為在鏡頭前呈現明顯的腹肌線條，經友人推薦至醫美診所施打消脂針，最後卻被診斷出「腹壁脂肪壞死併疤痕組織」，得手術切除。她淚控，診所未詳實告知消脂針品牌與副作用，且術後衛教錯誤等，才釀「不可逆」結果，遂對診所負責人與醫師提告。

▲健身教練陳小姐透過友人推薦到醫美診所施打「肝得健」腹部消脂針，孰料竟是惡夢開始。（圖／記者黃宥寧攝）

「如果知道風險這麼高，我絕不會選擇！」陳小姐哽咽地說，回想這場醫美夢魘，她不禁紅了眼眶。身為一名健身教練，她曾驕傲於自己鍛鍊出的健康體態，卻沒想到，在疫情期間追求更多上鏡機會的決定，竟成為她身體無法抹去的傷痛。

曾是高鐵列車長的陳小姐，36歲時毅然轉職為健身教練，並考取多張國際證照，在體適能產業中站穩腳步。2021年，疫情來襲，健身房被迫關閉，她轉向線上授課，與運動品牌合作拍攝課程，為了短時間在鏡頭前展現清晰的腹肌線條，她在友人推薦下走進北市醫美診所，接受「肝得健」消脂針施打。

2021年7月16日，她帶著期待踏入診所，該名醫師向她推薦了三種方案，非侵入式減脂療程、威塑抽脂，或是施打消脂針。診所強調，這款針劑能「局部雕塑」「無痛無害」，在她深信醫師專業的情況下，施打了6針於腹部與腰部。未料術後注射部位開始出現腫塊，診所執行長透過LINE告知她要多熱敷、多按摩，加速消脂效果。

▲施打消脂針後，陳小姐腹部明顯出險劇烈紅腫疼痛，最後卻得以手術切除壞死組織。（圖／陳小姐提供）

施打後不久，陳小姐的腹部明顯出現劇烈紅腫、疼痛與腫塊，她驚慌地向診所求助，卻得到「這是正常現象」的回應，並被告知只需熱敷與按摩，就能幫助藥劑代謝。她相信醫師的話，忍著疼痛照做，但腫塊沒有消失，反而開始硬化。

「腹部開始出現奇怪的硬塊，起初以為是脂肪在代謝，但過了幾個月，怎麼摸都覺得不對勁」她說，當時不敢多想，只能強迫自己相信診所的說法。可是注射處的灼痛感難以忍受，甚至影響工作，醫師才告知她，可以施打「消疤針」來軟化組織，促進代謝吸收。她抱著一絲希望，再次進行療程，沒想到，經過一年多的注射後，腫塊不僅沒有消失，反而變得更加堅硬。

直至2023年1月，診所因推銷療程不成，而向陳小姐坦誠為其注射的消疤針其實是類固醇，驚嚇之餘，陳小姐前往多家醫院求診，最後由台大醫院新竹分院整形外科醫師安排電腦斷層檢查，結果讓她當場淚崩：「腹壁脂肪壞死併疤痕組織」，醫師告知硬塊已經鈣化，無法透過人體自然代謝，只能透過手術抽吸及切除壞死組織。

更讓她憤怒的是，醫師明確指出，診所為其施打「消疤針」並不能使壞死脂肪被人體所吸收，且施打時間超過半年以上，致使組織纖維化，只能以手術切除。此外，「肝得健」原本是用於治療肝炎、肝硬化的藥物，核准適應症並不包含美容消脂，也未獲台灣衛福部核准用於體雕療程。

▲陳小姐崩潰回憶自己施打消脂針後的痛苦過程。（圖／陳小姐提供）



陳小姐指出，診所不僅沒有告知針劑的真正用途（同意書簽署不完整）還在術後提供錯誤衛教，持續注射類固醇拖延，導致錯失治療黃金期，最終必須動手術切除，自己不僅承受生理上的疼痛，心理上更受到極大創傷。

帶著憤怒與委屈，她回到診所要求說明，沒想到診所負責人卻態度冷漠，甚至直接對她說：「妳是心理有問題不是身體有問題，應該去看心理醫生！要不要我們幫你推薦啊！」

陳小姐忍住淚水地說，「要的不是錢，而是正義」。她痛批：「我們透過這麼多管道申訴、提告，但真的有人聽得到嗎？政府難道要等到再有人自殺、再有人受傷，才願意處理嗎？」她強調，醫美並非想像中安全，許多受害者被誤解「活該」，但他們只是想爭取一個被看見的機會。

▼診所請陳小姐「可以安心」卻換來身心俱疲的結果。（圖／民眾提供）

她呼籲政府勿再讓民眾誤以為「非侵入性療程就很安全」，並應制定更嚴格的規範，確保施作醫師具備相應專業，而非「只要是醫生就能施打玻尿酸、肉毒桿菌」。她質疑：「醫學院分科有其必要性，為何家醫科、耳鼻喉科、婦產科的醫生，都能進行這些療程？這樣合理嗎？」

「我要的是一個誠懇的道歉與反省！」她怒斥診所至今仍未承認過失，擔憂類似事件會不斷重演。「如果他們不認錯，未來一定還會有更多受害者。」她期盼透過法律討回公道，也呼籲政府正視醫美產業亂象，杜絕悲劇重演。

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