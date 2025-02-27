獨／母親節檔期復業不及！台中新光三越LV、GA亞曼尼新點曝光

▲位在台中新光三越一樓的LV專櫃傳出已尋覓到新地點服務V.I.P.客戶，地點就在由鉅建設接待中心。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華／台中報導

台中新光三越氣爆案發生至今２周，但百貨復業日期不明，連櫃哥、櫃姐私人物品也無法進館拿取。面對即將到來的母親節檔期，各大品牌急著復工，尤其是一線精品都積極覓點，包括月營業額破億元的路易威登Louis Vuitton、Giorgio Armani等品牌都已有暫時新據點，皆以預約方式，提供服務給V.I.P.。

全台百貨年度檔期母親節即將到來，台中市向來是全台最先活動開打之城市，百貨龍頭新光三越雖都壓軸登場，但是受到氣爆案影響，櫃哥、櫃姐已經有近２周時間領低薪，無法上班，個個心急如焚。尤其是新光三越1到3樓的精品占整棟百貨營業額超過5成，可見櫃哥、櫃姐受到衝擊之大。

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▲台中新光三越LV向頂級客戶發出簡訊，邀請V.I.P.前往賞包。（圖／民眾提供）



現傳出位在一樓的LV，確定將暫時落腳國家歌劇院附近的豪宅建設品牌由鉅建設的接待中心，但僅服務V.I.P.且採預約制，櫃哥、櫃姐都已發送簡訊通知客戶；另外，Giorgio Armani則傳出在日月千禧服務V.I.P.，還有新光三越也正替各家品牌洽談林酒店，盼能短期進駐，服務高端客群。