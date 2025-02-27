「追分成功御守」成中華隊晉級神物　台鐵宣布限量開賣

▲台鐵推出追分成功御守。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣強壓西班牙拿下最後一張2026世界棒球經典賽門票，助攻的「台版無敵星星」曝光，台鐵應中華職棒請求破例製作60張比賽日期的「追分成功」車票發威，網友敲碗預購。台鐵公司聽到了，宣布推出「追分成功」御守加碼贈幸運車票，珍藏Team Taiwan光榮時刻，後續將推出「追分成功 台版無敵星星」周邊商品。

2026第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽，Team Taiwan中華隊以6：3擊敗西班牙，成功取得晉級門票，中華職棒後勤團隊準備的秘密武器「台版無敵星星」也曝光，中華職棒後勤團隊生死賽前一天急向台鐵許願60張「追分成功」車票，且希望車票日期為比賽當天2月25日，為助攻台灣中華隊關鍵一役，台鐵員工破例全力趕製，後勤團隊製成吊飾隔天一早送到球員手上，「追分成功」護身符發威，讓網友也敲碗預購。

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台鐵公司也聽到了，今宣布為與全民同慶，限時限量推出「追分成功」御守加碼贈幸運車票活動。台鐵公司表示，為慶祝第6屆WBC世界棒球經典賽台灣代表隊順利晉級，將推出「追分成功」御守加碼贈幸運車票活動，自2月28日至3月3日，限時4天，凡購買「追分成功御守」任1款，即加贈印有紀念中華隊關鍵戰役日期「114年2月25日」的追分成功名片式車票1張，優惠價只要199元，限量300組，每人每次限購2組。

台鐵表示，「追分成功」御守指定5家門市販售，包括台北夢工場60組，台鐵便當本舖台北2號店60組，南港夢工場60組，松山夢工場60組及台鐵夢工場網路商店60組。此外，全台銷售門市相關優惠「追分成功」系列文創商品，包含造型便條紙、磁性書籤、文件資料夾、收納袋及文件資料袋共5項商品，亦享有85折優惠。

台鐵公司強調，台鐵目前也正密集討論民眾所熱切期盼的「追分成功 台版無敵星星」周邊商品，可拭目以待。