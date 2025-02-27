　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華隊奪WBC門票！球迷曝「正賽做到1事」就算及格

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

中華隊25日晚上對戰西班牙以6：3獲勝，取得2026年世界棒球經典賽會內賽門票，球隊的表現也獲得球迷的熱烈掌聲，就有網友表示，明年的經典賽，中華隊是否有機會進入八強，甚至創造更好的成績？回憶起之前12強賽時，在一片不看好的情況下奪冠，這次還有機會出現奇蹟嗎？貼文引發熱論。

有網友在PTT發文，「正賽中華隊怎麼樣算及格？」中華隊打入正賽，令國人振奮不已，這次的表現也讓不少人開始討論，中華隊是否有機會挺進八強，甚至創造更好的成績，想起去年的世界12強棒球賽，「你說中華隊會奪冠，大家都說你瘋了，但中華隊做到了，冠軍靈氣下，以及中職洋投素質提升習慣了150速球，有沒有機會締造歷史佳績？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友認為，不要再打資格賽就好，「要求不多，不要再打資格賽」、「下次不用再打資格賽就算及格」、「不要墊底打資格賽就好」、「不要再打資格賽就可以了」、「不要資格賽就好，這幾天搞到很緊張」、「別再讓下屆拚資格賽就好」。

也有網友認為，有進8強就很滿意了，「8強及格，進了8強以後比賽內容OK輸球無所謂」、「小組賽全力贏下韓國算及格，晉級8強80分」、「如果是C組，就是拚八強」、「打爆韓國進八強」、「如果是C組，就是拼八強，C組以外就全員健康就是及格了吧」、「8強就100分，不用打資格賽就及格」、「覺得8強就100分了，8強一堆大聯盟好手」。

►明年WBC「最想看中華隊去哪一組」　網見名單炸鍋：別再打日韓了
►中華隊闖進2026經典賽！網分析賽程：交手這2國最地獄

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友認為，下屆不要再打資格賽就算及格。（圖／翻攝自PTT）

2026經典賽預賽舉辦城市分別為日本東京、波多黎各聖胡安、美國休士頓與美國邁阿密，八強賽於休士頓與邁阿密進行，準決賽及決賽則於邁阿密進行。

其中亞洲為C組賽程，預計是2026年3月5日至3月10日於日本東京進行。據棒協人員表示，目前收到的消息是，台灣是會被分在東京。不過大聯盟預計4月才會完整確定分組對戰組合，屆時才會正式對外公布各組完整賽程。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 6020 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone 16e開箱！　實拍、外觀曝光
LIVE／超美！曾智希、陳志強婚禮登場
陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮53桌寵曾智希
曾智希、陳志強婚禮伴娘、伴郎團曝光！賓客全大咖
快訊／《開心鬼》黃百鳴涉內線交易！　獲准85萬保釋候審
快訊／奧斯卡影帝離世　「一屋三命」妻子、愛犬陳屍家中
大嫂頭顱幾剩白骨！　脖子也不見了
獨／衝檢察官家自焚亡　雲林男背景曝
陸國防部正告民進黨：早晚收了你們！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「追分成功御守」成中華隊晉級神物　台鐵宣布限量開賣

急診塞爆「嗆醫師、嗨唱」藍營點名應下台　林靜儀低調16字回應

台灣虎航4／2開航大分航線　機票下殺1799元即起開搶　

《哪吒2》出品人指「台灣限制上映」　文化部：近2年無提出申請

陽明交大電機「生醫新星」開發器官晶片　成熱門志願

3月起道安講習委外上路「31民間業者加入」　缺課罰1800、扣照　

情侶出遊必修課！旅平險專家避雷指南　教你保身保財也保愛情

讓世界亮起來！佛光山全球點燈祈願　共祈世界和平安定與平安

去完日本被盯上！她跟羅蘭視訊「確定是本人」卻遭騙　新手法曝光

濃霧亂空中交通　航港局：基隆往返馬祖船班仍有空位

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

禾浩辰遭問鬼鬼生女　蔡昌憲幫救場：不敢問

#內湖 女直衝左轉道猛撞2車！女騎士夾斷腿送醫

納豆.依依登記結婚「忘帶身分證」　驚險壓線：跟我們的人生一樣！XD

「追分成功御守」成中華隊晉級神物　台鐵宣布限量開賣

急診塞爆「嗆醫師、嗨唱」藍營點名應下台　林靜儀低調16字回應

台灣虎航4／2開航大分航線　機票下殺1799元即起開搶　

《哪吒2》出品人指「台灣限制上映」　文化部：近2年無提出申請

陽明交大電機「生醫新星」開發器官晶片　成熱門志願

3月起道安講習委外上路「31民間業者加入」　缺課罰1800、扣照　

情侶出遊必修課！旅平險專家避雷指南　教你保身保財也保愛情

讓世界亮起來！佛光山全球點燈祈願　共祈世界和平安定與平安

去完日本被盯上！她跟羅蘭視訊「確定是本人」卻遭騙　新手法曝光

濃霧亂空中交通　航港局：基隆往返馬祖船班仍有空位

聯發科2024下半年每股配25元　股東會預計5月29日舉行

228連假台東警方加強交通疏導　確保行車順暢

赴日旅遊注意！JR九州鐵路周遊券4月調漲　最高漲幅25%

新北社宅＋2！三重、土城新增739戶　周遭環境一次看

浪漫櫻花雨來了！桃園北橫賞櫻泡湯還可抽大獎　228連假衝一波

昨軍演今惠台　陸委會：中共「和戰兩手」策略

FENDI將中國結稱為「韓國結」　陸揚言抵制：文化剽竊

聰明吃健康選　台南首屆「飲食營養教育教案徵選」成果表揚

「追分成功御守」成中華隊晉級神物　台鐵宣布限量開賣

80歲翁陷愛情詐騙！「德籍護師」未婚妻被綁架　急買點數要贖人

【誰在看我？】副駕眼神好奇怪，近看竟是大黑狗！

生活熱門新聞

騙國中生買飲料爆米花還暗槓　威秀影城認了

彰化大賣場「賓士活春宮」　被爆是賣場慣犯

黃國昌慶祝中華隊晉級　攝影師諷「無恥政客」

館長證實進SWAG！　原因曝光「民進黨都愛這味」

2名學生信了影城話術　1場電影消費破千

快訊／華航跟進3月起「禁用行動電源」　台灣4家航空通通不准用

快訊／13:01高雄甲仙區規模4.2地震　8縣市有感「最大震度3級」

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

大樂透頭獎2.33億得主屏東送愛　捐600萬做公益

LINE「5款免費貼圖」快下載！可愛萌熊爽用半年

「嚴重超速改回60公里」6千人連署提案　交通部拍板不調整

機車族注意！忘做「這1事」秒罰3500元

好市多新品「大容量保溫袋」！全場笑：黃埔包2.0

今變天！　全台有雨時間曝

更多熱門

相關新聞

平鎮、穀保高中第6度冠軍戰交手

平鎮、穀保高中第6度冠軍戰交手

高中木棒聯賽四強賽於27日展開，平鎮高中以一場猛烈攻勢提前4局擊敗東石高中，最終以10比0獲勝，順利晉級冠軍戰，將對決宿敵穀保家商。

中華隊網路聲量逾38萬筆　他喊「你不能贏的時候才愛他們」感動球迷

中華隊網路聲量逾38萬筆　他喊「你不能贏的時候才愛他們」感動球迷

蔡其昌已發500萬 ！選手可獲補充役

蔡其昌已發500萬 ！選手可獲補充役

她細想WBCQ「西班牙隊真的很神奇」

她細想WBCQ「西班牙隊真的很神奇」

不怕輸掉台西大戰　孫易磊「只怕1事」！球迷心疼

不怕輸掉台西大戰　孫易磊「只怕1事」！球迷心疼

關鍵字：

棒球中華隊世界經典賽晉級挑戰

讀者迴響

熱門新聞

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

洪總16年前一席話被罵翻！球迷：先知總是寂寞

騙國中生買飲料爆米花還暗槓　威秀影城認了

《花邊教主》蜜雪兒雀柏格離世

即／高雄碎屍案找到人頭了！身分待鑑識

警證實碎屍案找到「幾乎完整」人頭　地點曝

若中國攻打台灣？美國務卿「堅決表態」

中選會：19立委罷免案可進二階連署　9立委未達一階門檻

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

限1天！全家咖啡買3送3、7-11買7送7

高雄港區撈起一顆人頭　相驗結果讓警方挫咧等

彰化大賣場「賓士活春宮」　被爆是賣場慣犯

High咖轟節目組不要臉　吳宗憲4字回應

更多

最夯影音

更多

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面