中華隊奪WBC門票！球迷曝「正賽做到1事」就算及格

▲中華隊晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

中華隊25日晚上對戰西班牙以6：3獲勝，取得2026年世界棒球經典賽會內賽門票，球隊的表現也獲得球迷的熱烈掌聲，就有網友表示，明年的經典賽，中華隊是否有機會進入八強，甚至創造更好的成績？回憶起之前12強賽時，在一片不看好的情況下奪冠，這次還有機會出現奇蹟嗎？貼文引發熱論。

有網友在PTT發文，「正賽中華隊怎麼樣算及格？」中華隊打入正賽，令國人振奮不已，這次的表現也讓不少人開始討論，中華隊是否有機會挺進八強，甚至創造更好的成績，想起去年的世界12強棒球賽，「你說中華隊會奪冠，大家都說你瘋了，但中華隊做到了，冠軍靈氣下，以及中職洋投素質提升習慣了150速球，有沒有機會締造歷史佳績？」

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貼文一出，網友認為，不要再打資格賽就好，「要求不多，不要再打資格賽」、「下次不用再打資格賽就算及格」、「不要墊底打資格賽就好」、「不要再打資格賽就可以了」、「不要資格賽就好，這幾天搞到很緊張」、「別再讓下屆拚資格賽就好」。

也有網友認為，有進8強就很滿意了，「8強及格，進了8強以後比賽內容OK輸球無所謂」、「小組賽全力贏下韓國算及格，晉級8強80分」、「如果是C組，就是拚八強」、「打爆韓國進八強」、「如果是C組，就是拼八強，C組以外就全員健康就是及格了吧」、「8強就100分，不用打資格賽就及格」、「覺得8強就100分了，8強一堆大聯盟好手」。

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▲網友認為，下屆不要再打資格賽就算及格。（圖／翻攝自PTT）



2026經典賽預賽舉辦城市分別為日本東京、波多黎各聖胡安、美國休士頓與美國邁阿密，八強賽於休士頓與邁阿密進行，準決賽及決賽則於邁阿密進行。

其中亞洲為C組賽程，預計是2026年3月5日至3月10日於日本東京進行。據棒協人員表示，目前收到的消息是，台灣是會被分在東京。不過大聯盟預計4月才會完整確定分組對戰組合，屆時才會正式對外公布各組完整賽程。