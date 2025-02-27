急診塞爆「嗆醫師、嗨唱」藍營點名應下台　林靜儀低調16字回應

▲衛福部次長林靜儀日前回應小腦袋說，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部次長林靜儀日前在社群網站回急診醫師「呵呵，小腦袋」引發爭議，又遭爆料在急診壅塞期間參加製藥公會春酒高歌歡唱，國民黨團今（27）日怒批不適格衛福部次長的職務，要求行政院長卓榮泰公開向國人、醫護人員道歉，林靜儀立即下台。對此林靜儀僅16字回應「持續處理業務、解決問題，其他不做回應。」

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▲國民黨團召開「急診苦等病床 高官冷血歡唱」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



面對國民黨立法院黨團要求行政院長卓榮泰公開向國人、醫護人員道歉，並要求林靜儀立即下台。林靜儀今日回應趨於低調，僅回覆持續處理業務、解決問題，其他不做回應。

針對小腦袋留言爭議，林靜儀日前在記者會公開回應，「如果我在用詞跟溝通用語部分有需要檢討，我會虛心檢討，但還是強調長期問題要有做建設性的溝通，至於網路上爭吵的問題，我會自己檢討。」

後續林靜儀又在臉書發文指出「我的確該檢討，不該對不明身分來譏諷的回文有反應。結論還是，支持分級醫療，落實分級醫療，制度上我們會努力，但是也需要民眾理解和配合。」

留言爭議之外，國民黨桃園市議員凌濤昨日揭露照片指控，當醫護忙到身心俱疲時，林靜儀竟出席製藥公會春酒致詞、唱歌，心思早已不在人民身上。林靜儀也隨即在臉書發文回應，出席醫事團體活動是工作，餐會當天甚至停留不到1小時，請政治人物不要拿四大藥品公會理事長共同舉辦的活動來做政治操作。