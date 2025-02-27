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嘉義平和社區照顧C據點起動　民雄鄉布建100%

▲▼ 嘉義平和社區照顧C據點啟動，民雄鄉布建達標100%》 。（圖／民雄鄉公所提供）

▲▼ 嘉義平和社區照顧C據點啟動，也讓民雄鄉布建達標100% ，鄉長林于玲致詞。（圖／民雄鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉平和社區發展協會舉辦114年度社照C據點啟動儀式。嘉義縣民雄鄉公所林于玲鄉長、民雄鄉民代表會涂文生主席、平和村許水松村長到場祝賀，民雄鄉在平和社區據點設置後，也完成最後一塊社區照顧據點拼圖，達到100%的長照C據點的布建。

▲▼ 嘉義平和社區照顧C據點啟動，民雄鄉布建達標100%》 。（圖／民雄鄉公所提供）


平和社區由鄭再樺理事長攜手理監事團隊辦理每周二、四上午9點到11點的社區照顧據點活動，激勵社區長輩走出戶外、參與活動，在各種運動、藝文等交流活動下，提升社區長輩的身心健康與生活幸福感，達到延緩失智的風險。

聘請民雄鄉有豐富的社區長者運動與藝術教學經驗的林美銖老師擔任據點教學，社區長輩在美銖老師的音樂律動過程中，可以看見長輩肌肉靈活度變好，臉上充滿笑容，享受在據點上課的快樂時光。

▲▼ 嘉義平和社區照顧C據點啟動，民雄鄉布建達標100%》 。（圖／民雄鄉公所提供）


林于玲鄉長表示，感謝鄭再樺社區理事長辦理社照據點，讓平和社區長輩感受到滿滿的愛與溫暖，也相信投資長輩健康資本是值得的，最終是能幫助長輩有更好的生活品質。


許水松村長表示，照顧據點德成立要感謝鄭再樺理事長與李金隆總幹事的勇敢與支持，才讓老化嚴重的平和村在老人福利服務往前邁進一大步，期許未來長輩能穩定參與社照據點，增加長輩相互關懷與支持聚會的時光，並更了解健康老化的知識，相信平和村會成為一個在地老化、友善友愛的村落。

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