銀樓產業超神祕！他問「沒人帶如何入行？」　內行曝秘辛

▲雖然四處可見銀樓，但如何成為銀樓的第一代？令人好奇。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

全台有上百家銀樓，販售各種金飾，不過，店家的生意來源以及客戶從哪來，令人相當好奇。就有網友好奇，從事該行的人多是家傳本業跟家族事業，「如果沒人帶入行，如何成為銀樓一代？」對此，有內行人回應，過去都是沒錢的學徒入行，再加上東家賞識，才做得起來。

原PO在《Threads》發文指出，銀樓產業真的好神秘，幾乎都是家傳本業跟家族事業，完全找不到供應商、加工廠、進口商的相關資料，讓他「好奇如果沒人帶入行，如何成為銀樓一代？」

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貼文一出，引來網友熱議，不少人表示資本要很雄厚，「本金要很粗」、「學技術要學費、學好技術後買設備、買原物料、店面租金、行銷費用，如果設計好的東西賣不掉等於是將錢放在櫃子裡積灰塵」、「真有同事家族做這行，根本無本生意，不管買賣黃金都要收工錢，他們就是跟上游叫黃金而已」。

也有許多網友分享經驗，「以前有些是學徒入行，那就是沒錢的，但靠手藝工細去慢慢賺，夠一定資金後，再加上東家賞識，肯把金條先賒給學徒，這樣沒太多資金才幹的起來」、「我爸爸年輕的時候是從學徒做起的」、「理想上是能夠進入一間銀樓開始做，做久了有人脈就比較有機會」、「你買幾條項鍊戒子，掛上招牌『神秘銀樓』，不久就會有供應商找上你，你有什麼問題都可以請教他。重點在本金而已，供應商會有中盤來下游幫他銷貨」。

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