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快訊／今年首例腸病毒死亡！新生兒染伊科11型　發病8天不治

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情週報，副署長曾淑慧。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現今年首例腸病毒死亡病例！疾病管制署今（27）日表示，個案為北部出生未滿1個月新生兒，2月16日因有輕度呼吸急促及活動力降低情形，收住新生兒病房，2月19日出現發燒、呼吸困難及發紺症狀，於2月20日轉入新生兒加護病房，2月23日因多重器官衰竭及新生兒敗血症死亡；經檢驗審查確認為伊科病毒11型感染併發重症。

疾管署指出，新生兒感染腸病毒，一般於出生後1至14天發病，感染症狀從發燒、活力不佳、食慾降低等輕症，到腦炎、肺炎、多重器官衰竭等重症都有可能發生。請準媽媽懷孕期間應注意手部及呼吸道衛生，產前14天至分娩後如有發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師；家中成人或幼兒等接觸者應落實以肥皂勤洗手，如有身體不適，應避免接觸新生兒，以降低病毒傳播風險。

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依據疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情處低點波動，惟持續有重症病例通報，往年疫情於開學後3-4月逐漸上升，將密切監測疫情變化。今年累計2例腸病毒感染併發重症確定病例（含1例死亡），均感染伊科病毒11型，病例數與2021年至2024年同期相當；2021年至2024年累計重症病例分別為0、3、11、12例，其中個案感染年齡未滿1歲幼童分別為0、1、4、8例，籲請民眾留意幼童腸病毒重症前兆病徵。近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A2型，社區中仍具伊科病毒等其他腸病毒型別活動。

疾管署提醒，防範新生兒腸病毒，孕婦、新生兒與幼童及其照顧者應避免接觸病患，並特別注意個人衛生及嬰幼兒健康狀況。醫院嬰兒室、托嬰中心及產後護理之家應落實訪客管理及感染控制措施，降低嬰幼兒感染風險。

此外，腸病毒感染全年皆有可能發生，雖目前並非高峰期，民眾仍須提高警覺。腸病毒容易在家庭及人口密集機構傳播，成人感染後通常症狀較輕微，容易因疏於防護而將病毒傳播給免疫系統尚未發展成熟的嬰幼兒。家長及教托育機構務必隨時留意嬰幼兒健康狀況，並落實個人及幼童手部衛生與環境清消。大人出外返家後，務必先更衣，並在摟抱、餵食嬰幼兒前，以肥皂正確洗手，並經常清潔及消毒嬰幼兒常接觸的物品及玩具。

疾管署再次呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒感染併發重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

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