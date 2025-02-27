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藝群集團董座王正坤醫師　受邀成大企管顧問班授課

▲成大研究發展基金會企管顧問班，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師授課「企業策略管理」，於26日晚上在成功大學大成館開課。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲成大研究發展基金會企管顧問班，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師授課「企業策略管理」，於26日晚上在成功大學大成館開課。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成大研究發展基金會企管顧問班，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師授課「企業策略管理」，於26日晚上在成功大學大成館開課，吸引台南市企業界領袖報名參與。

▲成大研究發展基金會企管顧問班，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師授課「企業策略管理」，於26日晚上在成功大學大成館開課。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師講解企業策略，並以台積電、醫學美容產業、傳統產業、塑膠射出產業、中藥產業為例。上課學員共同探討在當前地緣政治環境下，台積電與各種不同產業如何應對挑戰並保持競爭力。

王正坤醫師表示，策略是一種長期努力的過程，並非是短期零星的戰術而已。策略管理的步驟很重要，必須分析產業競爭、外部環境變化與公司內部資源，形成企業策略。首先進行產業分析、競爭分析、內部環境分析、外部環境分析，設定目標與任務，然後執行與回饋。良好的策略可以讓台灣企業在國際競爭當中，脫穎而出，永續經營。

▲成大研究發展基金會企管顧問班，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師授課「企業策略管理」，於26日晚上在成功大學大成館開課。（圖／記者林東良翻攝，下同）

例如，台積電面對中美競爭的地緣政治，也發展出永續經營的策略。首先，採用供應鏈與產能多元化，紛紛到美國、日本、歐洲設廠，縮短晶片供貨的距離，就近供貨給附近的國家，保障供應鏈的安全。維持技術領先，繼續投入先進製程，如1奈米與晶片封裝技術，保持全球技術領先地位。根留台灣，準備在台灣設立1奈米廠。平衡地緣政治，先進製程供應歐美市場，成熟製程供應中國市場，平衡台積電與中美之間的關係。

▲成大研究發展基金會企管顧問班，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師授課「企業策略管理」，於26日晚上在成功大學大成館開課。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師說，在全球醫學美容市場，韓國以其技術和行銷服務模式，成為台灣醫美產業的競爭者。韓國醫美產業的成功，得益於政府的大力支持、完善的法規體系，以及對外國積極的行銷廣告。台灣醫美產業的客源主要來自台灣本土居民、海外華僑、東南亞國家與大陸地區，也就是華人市場。其中，東南亞的醫美市場潛力巨大，隨著區域經濟的快速發展，東南亞對高品質醫美服務的需求日益增長。然而，台灣在拓展東南亞市場方面，仍面臨來自韓國等國家的激烈競爭。因此，台灣醫美產業的發展策略也必須跟台積電學習，台灣醫美必須深耕醫學知識、醫學技術、教育訓練、藥品、醫材、醫療儀器等每個環節，前往東南亞華僑地區設立分院，持續保持醫學領先地位。平衡各種地緣政治的風險，台灣診所穩定服務台灣民眾，拓展海外市場設立海外診所，並同時吸引世界各地的醫美愛好者前來台灣接受治療。

▲成大研究發展基金會企管顧問班，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師授課「企業策略管理」，於26日晚上在成功大學大成館開課。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學20多年，在台大醫院景福館連續擔任2屆的台灣醫用雷射光電學會理事長，是台灣數千名醫師的老師。撰寫英國劍橋出版社出版的英文教科書「A Guide to Aesthetic Medicine and Cosmetic Surgery」，也就是「美容醫學和整形手術指南」，成為歐美醫師重要參考書籍。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與19家藝群醫美診所分布在台灣六都直轄市，包含台北、新北市、桃園、台中、台南、高雄。

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