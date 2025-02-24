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膠原蛋白增生劑研討會　王正坤提供安全注射方法避免皮膚硬塊結節

▲台南藝群醫美集團董事長王正坤醫師，受邀提供安全注射方法避免皮膚硬塊結節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南藝群醫美集團董事長王正坤醫師，受邀提供安全注射方法避免皮膚硬塊結節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

臉部老化問題越來越受到重視，很多人選擇透過注射玻尿酸或膠原蛋白增生劑來填充臉部凹陷皺紋，23日下午王正坤醫師受邀參加台北CORNER MAX大角落多功能展演館，由250位醫師與會的「膠原蛋白增生劑研討會」。

▲台南藝群醫美集團董事長王正坤醫師，受邀提供安全注射方法避免皮膚硬塊結節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大會邀請三位專家座長主持會議，包括台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師、台大醫院皮膚科廖怡華教授、林上立醫師。這些醫師們分享了他們在注射方面的經驗，為與會者提供了寶貴的安全知識。

膠原蛋白增生劑在填充臉部凹陷皺紋過程當中，能促進自身膠原蛋白的增生。本次研討會探討精靈針的稀釋濃度與安全的注射方式，如何避免稀釋不均勻，如何避免術後產生皮膚硬塊結節。

▲台南藝群醫美集團董事長王正坤醫師，受邀提供安全注射方法避免皮膚硬塊結節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

藝群醫美集團董事長王正坤醫師表示，膠原蛋白增生劑可能導致皮膚出現硬塊與結節，因此正確的稀釋與注射技術至關重要。稀釋濃度越低，安全性越高，越不容易產生皮膚硬塊結節與免疫反應。歐美醫師會加入更多無菌水來稀釋，稱為超稀釋Hyperdilution，會更加安全。以精靈針為例，若將其稀釋為4cc，可進行皮下組織注射。若稀釋到8cc，濃度較低，藥物較軟，則比較不容易產生皮下硬塊。若稀釋至25cc，濃度更低，則可以注射在更表淺的真皮層，稱為水光注射，但是水光注射比較沒有填充效果。

▲台南藝群醫美集團董事長王正坤醫師，受邀提供安全注射方法避免皮膚硬塊結節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師說，藥物溶解不均勻與注射技術不當也可能導致皮膚產生硬塊結節，因此應確保藥物充分且均勻地溶解，並在注射時均勻分布於皮下組織，避免藥物集中於某一處而形成一團團塊。最嚴重的副作用是血管栓塞與眼睛失明，所以醫師必須熟悉動脈的走向，避免把藥物注射到血管內部，造成血管栓塞。

▲台南藝群醫美集團董事長王正坤醫師，受邀提供安全注射方法避免皮膚硬塊結節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學20多年，在台大醫院景福館連續擔任2屆的台灣醫用雷射光電學會理事長，是台灣數千名醫師的老師。

▲台南藝群醫美集團董事長王正坤醫師，受邀提供安全注射方法避免皮膚硬塊結節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師表示，如果在注射7天後，早期產生皮膚硬塊時，可以按摩硬塊，使藥物散開。或注射生理食鹽水進入硬塊，使藥物顆粒散開。或對於硬塊加熱，然後用手指按壓均勻。精靈針的主要成分是聚雙旋乳酸（PDLLA），經過水分稀釋之後，玻璃轉化溫度(Tg)會降低到50度C以下，此硬塊在局部加溫和加壓後可以變得柔軟，可以使用手指按壓讓顆粒散開。

台大醫院皮膚科廖怡華教授表示，如果皮膚硬塊時間已經長達幾個月，產生免疫反應，會聚集很多免疫細胞與纖維組織，此時可以在硬塊局部注射5-氟尿嘧啶（5-FU）與類固醇來使硬塊消散。

▲台南藝群醫美集團董事長王正坤醫師，受邀提供安全注射方法避免皮膚硬塊結節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次醫學研討會，讓醫師們更了解膠原蛋白增生劑的安全使用方式，特別是在基礎科學、稀釋比例、注射層次等方面。這些知識將有助於避免產生皮膚硬塊結節，提高治療的安全性和有效性。

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