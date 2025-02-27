美國是否阻止中國武力犯台？　川普再度拒絕作出承諾

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國總統川普（Donald Trump）今天被記者問及是否會阻止中國對台灣動武。他表示：「我從不對此發表評論，因為我不想讓自己陷入那樣的處境。」

彭博（Bloomberg）、福斯新聞（Fox News）及哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，白宮內閣會議期間，記者問及：「總統，您已經說得很清楚，只要您是總統，伊朗就不會取得核武。這是否也是您的政策，只要您是總統，中國就不會以武力侵犯台灣？」

川普回應說：「我從不對此發表評論，我不會對任何（事）置評，因為我不想讓自己陷入那樣的處境。如果我這麼說，我當然不會對你說。我會對其他人說，也許是這張桌子周圍的人，非常特定的人，在這張桌子周圍。」

他還說：「所以我不想讓自己處於那種情況。但我可以告訴你，我和習主席（中國國家主席習近平）關係很好，我和他關係良好。」

川普說：「我們希望他們進來投資。我看到很多事情，說我們不希望中國進入這個國家，這是不對的。我們希望他們在美國投資。」

他提及：「這很好，有很多資金進來，我們將在中國投資，我們將與中國合作。我們與中國的關係將非常好。」

川普也提到：「我看到那些所有的虛假報導，說我們不要他們的錢，我們不想與他們扯上任何關係，那是錯的，我們將與中國關係良好，但他們將無法占我們的便宜。」

他指出：「他們對拜登（Joe Biden,美國前總統）所做的是…他不知道發生什麼事，他不知道自己在做什麼，該（拜登）政府不知道自己在做什麼。看了令人難過。」

川普還說：「我們將與中國有良好關係，與俄羅斯和烏克蘭以及中東（關係良好），我們在做事情，而當我卸任時，我們沒有戰爭，我們徹底擊敗伊斯蘭國（IS），我們沒有通膨，我們沒有在阿富汗最糟的撤軍，所有人看過的最糟撤軍。」

他強調：「這就是其中一個原因，（俄羅斯）總統蒲亭（Vladimir Putin）看到這種情況，他說『哇！這些人是紙老虎』。我們不是紙老虎。」

去年12月，川普接受國家廣播公司新聞網（NBC News）節目專訪時透露，鑒於他與習近平的關係「非常良好」，他希望北京不會在其總統任內武力犯台。

節目主持人維爾克（Kristen Welker）當時向川普提問：「如果中國在您任內入侵台灣，您是否會承諾保衛台灣？」川普回答：「我永遠不會這樣說。」

維爾克追問，「您還是不表態？」川普回應：「我永遠不會表態，因為我得進行談判，對吧？」

維爾克繼續問：「您能否直接表態是否會捍衛台灣？」川普說：「我希望他們不會這樣做（意指武力犯台）。」



川普重申：「我希望他們不要這樣做。我與習主席關係非常良好，我們一直在互相溝通。」

與川普相比，美國前總統拜登任內至少曾5度表態願意出兵保台。