18歲男買「6手電動車」…充電爆炸身亡！　家屬怒告6名賣家

▲爆炸的電動車。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇泰興一名18歲的男子小磊日前購買了一輛「6手電動車」，身為該輛車的第7名車主，在購買的第12天充電時，車輛電池突然爆炸，導致小磊因此失去生命。小磊的家人一氣之下，將先前6名賣家都告上法院。

據《華商報》報導，爆炸的電動自行車經過多次轉手，小磊是透過某二手平台購買的。事發當天半夜，最早發現電池異常的是小磊的外公，雖然已經在電瓶充滿後，拔掉插頭，可電瓶依舊發出異常聲響，而後小磊起床查看時，電瓶發生爆炸。

消防隊員很快趕到現場將火勢撲滅，小磊的外公外婆因為在臥室，僅臉部輕微燙傷，小磊因受傷嚴重被送往醫院搶救。

小磊的病歷指出，因電動車爆炸起火，燒傷全身多處，傷後感創口劇烈疼痛，多處三度燒傷，二度燒傷，累計體表90%以上的燒傷，呼吸道燒傷。醫師表示，小磊入院後，就出現了休克，多重器官衰竭等症狀，生命垂危，小磊兩日後，在轉院的救護車上死亡。

▲該起爆炸意外發生於半夜住家內。（圖／翻攝自微博）

警方調查後發現，涉案電動車已經轉賣了6次，小磊是第7個買主，而且這輛車還進行過非法改裝。

第一個車主賴某表示，他當時在一家維修店買了正規品牌車，之後委託維修店老闆馮某將電動車的電池控制器、車燈、車殼等進行全面改裝，並將原車的鉛酸電池更換為了鋰電池。

小磊家人將6名賣家和維修店老闆一起告上法院，要求7名被告共同承擔賠償責任。庭審中，各被告都認為，爆炸原因不明，自己不該負責。

法院審理認為，起火原因不能排除電瓶車電池故障所致，所有買賣過案涉車的，對造成案涉電動車自燃均有過失，且無法證明案涉電動車的自燃的具體侵權人，則所有被告均應承擔連帶責任。

法院最終判決，作為拼裝、改裝、轉賣車輛責任主體的7名被告，連帶承擔40%責任，小磊自負60%責任。