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偽單親新手媽重返職場超憂鬱　南投衛生局籲尋求心理衛生資源

▲孕產婦職場心理健康需密切關注。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲孕產婦職場心理健康需密切關注。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

新手媽媽「小美」的先生在外地工作，自己也因經濟壓力不得不重返職場，除需承受工作上帶來的壓力及生產後的身心不適感，返家後還要獨自照顧寶寶、處理家務，無處發洩的情緒也讓小美幾乎喘不過氣，甚至嚴重影響到她與寶寶的生活品質。

南投縣衛生局指出，一個新生命的降臨可謂是家庭甜蜜的負擔，新手爸媽經常面臨親職適應問題，如感到生活品質耗竭、恐懼無能感覺、自覺缺乏父母親本能、被社會隔絕、家庭權利平衡變化、降低家事標準等，而這些情況嚴重者都可能造成憂鬱，提醒產後職場適應可試著自我調適、尋求親友支持與協助及尋求醫療與心理衛生資源，降低壓力造成的身心不適感；另各縣市設有家庭教育中心、托育系統提供相關諮詢服務，可多元了解親職適應及溝通方式。

▲孕產婦職場心理健康需密切關注。（圖／南投縣衛生局提供）

以小美為例，在鄰居注意到她狀態不對後，經過多次鼓勵並陪同尋求醫療及南投社區心理衛生中心協助，透過就醫穩定情緒狀態，加上幾次心理諮商會談後，也讓小美逐漸找回自我，並在工作與照顧寶寶中取得平衡點，學習如何因應內心憂鬱、不安與自我調適方式。

縣府衛生局醒，於南投市、埔里鎮、竹山鎮、水里鄉、信義鄉等衛生所皆設有精神醫療巡迴服務定點門診，讓民眾可就近就醫，另轄內13鄉鎮衛生所皆有免費心理諮商/諮詢的服務，若有任何心理健康需求，可洽南投區社區心理衛生中心，諮詢專線049-2202662(週一至週五上午8點至下午5點)或竹山區社區心理衛生中心，諮詢專線049-2631925(週一至週五上午8點至下午5點)。

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