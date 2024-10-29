專科醫手術刀劃傷實習醫　患者竟染愛滋！他崩潰求償結果曝

▲手術示意圖，非當事案件。（圖／取自免費圖庫photoAC）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蘇姓外科專科醫師帶著陳姓實習醫師動口腔手術時，沾著患者血液的手術刀不慎劃傷陳姓實習醫師的手，事後實習醫師去做醫學檢測時，意外發現患者愛滋病檢測呈陽性反應，害得實習醫師陷入可能感染HIV病毒的恐慌中，還被診斷罹患焦慮及憂鬱症，實習醫師向蘇姓醫師提告求償50萬元，法院審理後，判蘇姓醫師應賠償5萬元。

判決指出，蘇姓醫師是高雄某大醫院癌症研究中心口腔顎面外科專科醫師，去年1月16日陳姓實習醫師跟著蘇醫師進行進行切片病理檢查時，蘇姓醫師拿著手術刀幫病患動手術，卻不慎刺到實習醫師的左手。

事後，陳姓實習醫師和病患依規定至醫院的「職業及環境醫學科」進行醫學檢測，沒想到病患檢測後竟出現人類免疫缺乏病毒（愛滋病毒，又稱HIV病毒）、病毒性肝炎陽性反應，實習醫師得知檢測結果後大受打擊，陷入可能感染HIV病毒的恐慌中，心理病況日益嚴重到要去精神科求診，並經診斷罹患混合焦慮及憂鬱情緒適應障礙症，實習醫師認為蘇姓醫師有過失，提告求償精神慰撫金50萬元。

蘇姓醫師被告後辯稱，在事件發生當時，他並不知到病患是愛滋病患者，是在事後實習醫師跟病患去抽血檢測後才知道。

法院審理後，法官認為蘇姓醫師的行為的確造成實習醫師身體權受侵害，所以實習醫師索取賠償精神慰撫金是有依據的，審酌雙方的學歷、職業、收入、資產等狀況後，判蘇姓醫師應賠償5萬元，全案可上訴。