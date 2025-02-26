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獨／台中新光三越世貿開第二賣場　品牌不買單另尋地點

▲台中世貿。（圖／記者游瓊華攝）

▲新光三越內部向廠商發出信件，表示啟動第二賣場計畫，其中一個地點就在台中世貿，但據悉，許多品牌無意願前往。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中新光三越氣爆至今近2周，百貨復業遙遙無期，新光內部向廠商們溝通，要在北、中、南啟動第二賣場計畫，其中台中分別在台中世貿以及長榮飯店宴會廳設櫃，致合作夥伴的信件也曝光。不過，多家台中新光三越內的品牌私下透露，世貿僅適合短期的特賣場，不會前往，已尋找其他地點；另外，根據《ETtoday新聞雲》掌握，雖公開信中提到長榮飯店，實際上，新光至今都尚未與長榮簽訂場地租約，也可見廠商們對新光三越的配套方案並不買單。

▲新光三越,說明。（圖／記者鄧木卿攝）

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▲台中新光三越積極搶修，但至今仍無法讓廠商入館取貨品。（圖／記者鄧木卿攝）

根據廠商提供的內部信件，新光三越營業部本部長曹美虹向合作夥伴表示，在意外發生後，新光三越除第一時間提供專業的心理諮商，服務所有專櫃同仁外，目前正在啟動第二現場的合作計畫，積極尋找合適的實體空間。

新光規劃的第二賣場地點，台中包括世貿展覽館一館、台中長榮桂冠酒店3樓；北部則是新光信義A9、新光南西店以及台南新光新天地館等，檔期從3/1-3/26等不等。

▲新光三越內部信。（圖／記者游瓊華攝）

▲新光三越向廠商發出內部信件。（圖／民眾提供）

不過品牌們不約而同提到，這些地點僅適合短期、應急的特賣場，品牌不可能前往，已經積極尋求其他地點，以迎接即將到來的母親節檔期。據了解，目前世貿一館內部已經有運動用品品牌等開始進場，好開始這周開打的特賣活動，但新光三越規劃在3/11於長榮飯店開跑的特賣會，至今場地都還沒有拍板定案，顯見廠商對於新光三越的配套方式不買單。

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