都2勝2負「中華隊為何能晉級」　一日球迷超不解！關鍵原因曝光

▲中華隊復仇成功，晉級正賽。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

中華隊緊要關頭一戰，成功以6比3擊敗西班牙，確定晉級2026年WBC正賽，高機率被分在亞洲組，有望對決大谷翔平、山本由伸。不過有一日球迷看不懂發問，中華隊與西班牙都是戰績都是2勝2負，為何我們能晉級，對方卻不行？原因是今年改新制，並非雙敗淘汰制。

看到中華隊復仇成功後，一名女網友開心之餘，也在Threads納悶拋問，「為什麼都是2勝2負，中華隊可以晉級，西班牙卻不行？」

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底下引來球迷熱心解釋原因，「最後一場是加賽搶名額，不列入原本戰績裡」、「就是附加賽，誰贏就拿到門票」、「賽制問題，開打前就訂好的規則！共取2名含『分組第一』與『分組2、3名之加賽』勝出者」、「算是敗部復活」、「賽制就是2、3名再打一場，不管前面打的怎樣，昨天那場才是最後一張門票關鍵」、「賽制關係，如果沒加賽，中華隊就真的不能晉級了」。

如同上述網友所說的，若以過去經典賽「雙敗淘汰制」的賽制來看，中華隊在分組輸給西班牙、尼加拉瓜已經淘汰。不過這屆規則非雙敗淘汰制，所以中華隊可以在附加賽逆襲勝。

值得一提的是，西班牙在最近兩屆可以說是最悲催的隊伍，上一屆施行「雙敗淘汰制」時，西班牙先是勝兩場，結果第三場輸給英國，第四場還被捷克逆轉吞敗，無緣晉級。而這屆則是被台灣逆襲同樣無緣晉級。

關於中華隊WBC晉級，未來是否會分到哪一組，大聯盟預計4月才會完整確定分組對戰組合，屆時才會正式對外公布各組完整賽程。

若台灣最終被分在C組（亞洲組），屆時中華隊將有機會與更高層級的選手交手，因經典賽將開放大聯盟40人名單內的球員參賽，包括大谷翔平、山本由伸等球星皆曾表態，有意出征明年的賽事。