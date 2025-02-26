以為要吃鍋貼！「關鍵1局」球迷嚇到轉台：磊哥超猛，對不起

▲孫易磊連飆2K，化解滿壘危機。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊在經典賽資格賽的關鍵一戰中，以6比3擊敗西班牙，拿到明年經典賽正賽門票。不過在看球賽的時候，就有不少球迷、網友都非常緊張，尤其是「第七局」，讓很多人轉台、不敢看下去！但事後也有網友直呼「磊哥超猛，對不起」。

回顧昨日賽事，7局下半， 「龍之子」徐若熙昨（25）日退場後，留下1出局、一壘有人。孫易磊接手後，雖一度面臨滿壘危機，但好在連飆兩K，阻斷西班牙攻勢。

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大聯盟官網報導也特別點名孫易磊，面對西班牙攻勢再起，「年僅19歲的日職火腿隊投手孫易磊（Yi-Lei Sun）冷靜應對，連飆2K化解危機，撐過比賽最驚險的時刻」。

也有網友在PTT的Baseball板上，以「有多少人覺得第七局要吃鍋貼了」為標題發文，提到很多人在看這一局時，都非常緊張，後來甚至直接轉台，不敢再看下去，還好孫易磊連飆2K化解危機，孫易磊的心臟是不是超大顆？

貼文曝光後，一票網友也直呼，「+1，怕」、「每一局都在熱鍋，還好冰回去」、「真的刺激」、「當時的節奏想說完了」、「真的很恐怖，光看都心臟快不行了」、「我先承認當時以為要鍋貼吃到飽」、「我道歉，我有」、「+1，我劇本都想好，開始先安慰自己了，沒想到來個猛哥拆彈王」。

也有網友表示，「孫有大將之風」、「超級關鍵，還好大心臟」、「全場最關鍵」、「我沒有，我認為投手很強」、「當時嚇死了，但是凸顯孫易磊的大心臟了」。