旅美小將林維恩「模仿柯文哲」感謝隊友　逗樂一票中華隊學長

記者郭運興／台北報導

中華隊25日成功贏下世界棒球經典賽資格賽關鍵戰役，以6比3擊敗西班牙，取得明年經典賽正賽門票。特別的是，賽後19歲的中華隊旅美小將林維恩一段模仿前民眾黨主席柯文哲的影片也被曝光，片中他幽默用柯文哲的腔調對隊友表達感謝，更相約明年再見，這段模仿也逗樂了同車的一票學長，更吸引26萬次點閱。



昨晚中華隊成功在世界棒球經典賽資格賽的關鍵一戰，擊敗對手西班牙，多位台灣英雄紛紛在賽後談論自己本屆的感想，而中華隊投手李東洺則在個人社群平台分享，一段隊友林維恩在車上透露心聲的影片。

特別的是，影片中，幽默的19歲旅美小將林維恩模仿著柯文哲感謝隊友，他提到「壓力很大，你知道嗎，我在旁邊喊到都燒聲了，我先謝謝各位學長喔，我算是最小的，我在這邊跟大家說辛苦了，我們明年再見，謝謝學長」。林維恩的模仿一出也逗樂同車的一票學長。

▼中華隊投手林維恩模仿柯文哲。（圖／翻攝自Threads／李東洺）

此段影片曝光後，吸引26萬次點閱，網友紛紛分享過往林維恩模仿柯文哲的片段，網友也表示「林維恩模仿阿北真的超像的」、「這是要學長們比完賽還要邊笑邊訓練腹肌嗎」、「阿北居然不覺得棒球無聊了（欸」。

回顧林維恩本屆表現，雖然最後一場對西班牙的關鍵附加賽未能上場，但他在資格賽第一場對戰西班牙時，臨危受命登板中繼1局，飆出3次三振，更飆出生涯最快球速152公里，表現驚豔一票台灣球迷。

▼林維恩。（圖／記者李毓康攝）