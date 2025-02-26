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台南北門農會行員監守自盜！5客戶損失210萬　逃亡高雄落網

▲台南學甲警分局偵破一起農會存款遭行員盜領案，查出34歲凃姓犯嫌利用職務之便，涉嫌偽造存款人印章、提款單，盜領數位民眾存款，總計損失約210萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲北門農會存款遭行員盜領案，查出凃姓犯嫌利用職務之便，涉嫌偽造存款人印章、提款單，盜領數位民眾存款。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警學甲分局偵破北門農會存款遭行員盜領案，34歲凃嫌自2024年11月起，利用職務之便，涉嫌偽造存款人印章、提款單，盜領數位民眾存款，總計損失約210萬元，凃嫌捲款潛逃月餘，學甲警分局專案小組於23日在高雄將他逮捕到案，全案依違反銀行法、偽造文書、業務侵占等罪嫌移送台灣台南地方檢察署偵辦。

▲台南學甲警分局偵破一起農會存款遭行員盜領案，查出34歲凃姓犯嫌利用職務之便，涉嫌偽造存款人印章、提款單，盜領數位民眾存款，總計損失約210萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

學甲分局偵查隊隊長黃竣揚指出，本案於2025年1月下旬由北門農會向學甲警方報案，指稱因有客戶存摺出現狀況，經進行內部稽核，發現34歲凃姓犯嫌經手多筆提款異常，自2024年11月起迄今，總計遭其盜領約210萬元，凃嫌見東窗事發，即捲款離家出走，不見蹤影。

學甲警分局接獲報案後，報請台南地檢署桑婕檢察官指揮偵辦，經月餘終掌握凃嫌行蹤，順利於2月23日在高雄將他緝獲，查扣其所盜刻之印章及私自更換之民眾存摺。全案訊後以違反銀行法、偽造文書及業務侵占等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，凃嫌盜領約210萬元，初步調查有5人受害，凃嫌5年多前以臨時人員雇用農會技工，2024年7月調至溪底寮分部，辦理存款業務。本案消息曝光後，曾造成當地存款民眾恐慌，幸農會主管發現異常後立即展開內部稽核發掘問題，並經警方鍥而不捨將犯嫌逮捕歸案，避免更多人受害。

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