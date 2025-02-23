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螺旋槳飛機取代噴射機？金門醫療專機無除冰裝置　衛生局回應了

▲金門醫療專機,安捷航空。（圖／金門縣政府提供）

▲負責金門醫療後送任務的安捷航空醫療專機，2024年11月間因左側主輪爆胎受損進廠維修，期間支援執行任務的備援機卻驚傳無「機翼除冰裝置」，遭疑有飛安問題。（圖／金門縣政府提供）

記者林名揚、郭世賢／金門報導

金門醫療後送專機近期深陷安全危機！一名航空業者呂姓人士爆料，負責後送任務備用的醫療專機（國籍編號B-86002）因2024年11月4日降落金門機場時左側主輪爆胎，至今無法執勤，已超出合約規定的30天待命期限。備援機（國籍編號B-86001）則被揭露無機翼除冰裝置，存在重大安全隱患。對此，金門縣衛生局表示，具除冰裝置航空器因主輪受損無法執行任務，已要求安捷航空加速修復作業，期間若航路結冰將改由空勤總隊支援。

2024年12月1日，一名約60歲的吳姓男子因主動脈剝離急需轉送台灣本島搶救，登上後送專機後卻因機上燈號異常無法起飛，被迫送返金門醫院，返院後心律異常，經搶救仍不幸去世（新聞詳見）。呂姓人士痛批，金門衛生局與安捷航空明知飛機問題重重，卻執意派駐，疑為規避合約罰則並詐領駐地費用。

呂姓人士進一步指出，原履約航機B-86001在此次任務前曾於台灣本島維修，但因缺少除冰裝置，在高空低溫下機翼結冰恐致失控墜毀。他提及，2012年復興航空就曾因除冰設備故障墜機，造成嚴重傷亡。衛福部醫療後送合約雖規定廠商無法執勤時應啟動備援或委外機制，但衛生局明知備援機有結冰風險與天氣不佳需轉降的隱患，仍選擇放行，令人質疑是否涉及圖利。

▲螺旋槳飛機取代噴射機。（圖／民眾提供）

▲民眾質疑螺旋槳飛機取代噴射機。（圖／點圖可放大／民眾提供）

更令人詫異的是，安捷航空競標時使用的是每架約350萬美元的螺旋槳飛機，而非前廠商採用的1000萬美元噴射機。螺旋槳飛機從金門飛台北需90分鐘，較噴射機多出一倍時間，對急救患者構成極大威脅。早在2022年，就有民眾在社群平台質疑此機型的安全性與效率，卻未獲重視。

衛生局說明，安捷航空股份有限公司已於2022年12月合法取得交通部民用航空局授權，以Tecnam P2012型航空器執行金門縣緊急醫療後送等任務；惟針對近期有關醫療專機除冰設備的討論，特此說明現行作業機制及未來調整方向。

衛生局補充，後送作業必須通過衛福部空中轉診審核中心審查，醫療專機才能起飛，如果空中航道結冰，改由空勤總隊直升機支援，或由安捷專機轉降其他機場。目前醫療專機合約係依據過去10次工作小組討論後訂定，已要求業者優先調派具備除冰功能的機型執行任務；然2024年11月，具除冰裝置的履約航空器因特殊狀況重落地，導致主輪受損，目前正進行維修中，該局已要求加速修復作業，以利儘速投入任務。

衛生局表示，安捷航空自2023年1月於金門縣駐地備勤迄今已有2年餘，共計執行緊急醫療後送147趟次，平均任務完成時間約為188分鐘，其中更有6案為需使用衛生福利部金門醫院新生兒保溫箱、葉克膜（ECMO）及主動脈氣球幫浦（IABP）之嚴重特殊個案，其任務完成平均時間約為199分鐘，均符合契約規定。

衛生局強調，有關航機派遣及飛安之規定，安捷航空公司均會配合交通部民用航空局及國內飛安法規辦理，未來也會加強與衛生福利部及交通部民用航空局的溝通，共同為提升緊急醫療送的品質而努力。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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