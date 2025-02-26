被爆想訂2戶上億豪宅　陳佩琪：我拿10萬斡旋6000萬與自宅等值房

▲前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲捲入京華城案、政治獻金案遭羈押禁見至今，《鏡週刊》昨（25日）爆出，柯文哲曾擔心1.1億選舉補助款被妻子陳佩琪拿走，除了被曝光的4300萬商辦外，陳曾下過2筆斡旋金，想訂2戶上億豪宅。陳佩琪昨在臉書重貼2月8日文章，並稱自己是拿10萬斡旋一棟6000萬、約和他家等值的房子。

《鏡週刊》25日報導，柯文哲曾擔心1.1億元選舉補助款被陳佩琪拿走，這樣自己無法使用，因此向大帳房李文宗求助，但陳佩琪仍透過知名房仲業者，對2戶上億豪宅下2筆斡旋金，直至弊案連環爆才停；且4300萬商辦曝光後，柯還曾於2024年8月23日要立院黨團主任陳智菡「控制陳佩琪所有發言」、「先釐清買房的錢及財產狀況，再處理斡旋金」等。

陳佩琪25日晚上8時悄悄在24日臉書文底下新增留言，並再貼了一次2月8日臉書文段落，提及「我們從小孩出生，就持續贈與他們資金做投資， 2010年也用這些資金買下了我名下一間沒有電梯的公寓，也拿到了國稅局一等親之間買賣的免稅證明。」

陳佩琪稱，「去年有感於老年沒電梯的不便，加上退休規畫， 於是想讓小孩賣掉公寓後改買我們現今的住所，取回的資金再加賣農地的錢（農地當時已經找到買主），想看房買個合適的退休窩居，結果看房變成網軍、名嘴口中萬惡不赦的行為，代表我們有貪瀆的證據？」

不過，陳佩琪也多了一小段2月8日臉書文章沒有的段落，表示「我拿10萬去斡旋一棟6000萬、約和我們信義路住家等值的房子（信義路住家是2010年以6500萬買的）。」

▼針對週刊爆料曾對看中的2戶上億元豪宅下了2筆斡旋金，陳佩琪25日晚上新增留言，表示自己是拿10萬斡旋一棟6000萬、約和信義路住家等值的房子。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）