　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被爆想訂2戶上億豪宅　陳佩琪：我拿10萬斡旋6000萬與自宅等值房

▲▼陳佩琪。（圖／記者周宸亘攝）

▲前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲捲入京華城案、政治獻金案遭羈押禁見至今，《鏡週刊》昨（25日）爆出，柯文哲曾擔心1.1億選舉補助款被妻子陳佩琪拿走，除了被曝光的4300萬商辦外，陳曾下過2筆斡旋金，想訂2戶上億豪宅。陳佩琪昨在臉書重貼2月8日文章，並稱自己是拿10萬斡旋一棟6000萬、約和他家等值的房子。

《鏡週刊》25日報導，柯文哲曾擔心1.1億元選舉補助款被陳佩琪拿走，這樣自己無法使用，因此向大帳房李文宗求助，但陳佩琪仍透過知名房仲業者，對2戶上億豪宅下2筆斡旋金，直至弊案連環爆才停；且4300萬商辦曝光後，柯還曾於2024年8月23日要立院黨團主任陳智菡「控制陳佩琪所有發言」、「先釐清買房的錢及財產狀況，再處理斡旋金」等。

陳佩琪25日晚上8時悄悄在24日臉書文底下新增留言，並再貼了一次2月8日臉書文段落，提及「我們從小孩出生，就持續贈與他們資金做投資， 2010年也用這些資金買下了我名下一間沒有電梯的公寓，也拿到了國稅局一等親之間買賣的免稅證明。」

陳佩琪稱，「去年有感於老年沒電梯的不便，加上退休規畫， 於是想讓小孩賣掉公寓後改買我們現今的住所，取回的資金再加賣農地的錢（農地當時已經找到買主），想看房買個合適的退休窩居，結果看房變成網軍、名嘴口中萬惡不赦的行為，代表我們有貪瀆的證據？」

不過，陳佩琪也多了一小段2月8日臉書文章沒有的段落，表示「我拿10萬去斡旋一棟6000萬、約和我們信義路住家等值的房子（信義路住家是2010年以6500萬買的）。」

▼針對週刊爆料曾對看中的2戶上億元豪宅下了2筆斡旋金，陳佩琪25日晚上新增留言，表示自己是拿10萬斡旋一棟6000萬、約和信義路住家等值的房子。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

▲▼針對週刊爆料曾對看中的2戶上億元豪宅下了2筆斡旋金，陳佩琪25日晚上新增留言，表示自己是拿10萬斡旋一棟6000萬、約和信義路住家等值的房子。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
503 2 1615 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李威私下對話曝光！　「因果業力來了」
被爆想訂2戶上億豪宅　陳佩琪：我拿10萬斡旋6000萬與自宅
「新黃金世代」崛起！　球評點名投打4新星亮眼
快訊／Melody認愛！　新歡起底是MIT學霸
台中BMW猴慘了！撞死行人前「吸3種毒」　殺人罪起訴
陳傑憲再嘆「真的很不容易」！　曾子祐：謝謝隊長
大膽變陣！王博玄成致勝點　球評點出復仇關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曹興誠捐1500萬陷羅生門　學者籲清大謹慎：盼在法律上保護好自己

被爆想訂2戶上億豪宅　陳佩琪：我拿10萬斡旋6000萬與自宅等值房

藍營要賴政府普發1萬元　盧秀燕中市府昔超徵聚焦健全財政先還債

罷免徐巧芯站點橫跨全球五大洲！連非洲也有　罷王鴻薇遍佈15國

海鯤號進度不如預期？　海軍：依計劃節點4月執行海上測試

美軍原稱我軍參與美泰「金色眼鏡蛇」軍演　貼文默默移除「台灣」

清大前校長陳力俊改口！沒收到曹興誠1500萬　他再抓30億元也沒捐

新北大巨蛋年底宣布落腳處！2026接棒侯友宜？　劉和然：名字被討論是種肯定

派系放一邊！　蘇巧慧聲援正國會被罷議員：黨部做最堅強後盾

快訊／前總統府發言人丁遠超辭世　上週浴室滑倒撞到頭今早不治

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

#陳智菡 送花沒趕上 #吳春城 閃辭立委搭車離開院會

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

【舅婆被整了XD】2歲弟玩小遊戲神回讓全家笑噴！

曹興誠捐1500萬陷羅生門　學者籲清大謹慎：盼在法律上保護好自己

被爆想訂2戶上億豪宅　陳佩琪：我拿10萬斡旋6000萬與自宅等值房

藍營要賴政府普發1萬元　盧秀燕中市府昔超徵聚焦健全財政先還債

罷免徐巧芯站點橫跨全球五大洲！連非洲也有　罷王鴻薇遍佈15國

海鯤號進度不如預期？　海軍：依計劃節點4月執行海上測試

美軍原稱我軍參與美泰「金色眼鏡蛇」軍演　貼文默默移除「台灣」

清大前校長陳力俊改口！沒收到曹興誠1500萬　他再抓30億元也沒捐

新北大巨蛋年底宣布落腳處！2026接棒侯友宜？　劉和然：名字被討論是種肯定

派系放一邊！　蘇巧慧聲援正國會被罷議員：黨部做最堅強後盾

快訊／前總統府發言人丁遠超辭世　上週浴室滑倒撞到頭今早不治

8檔台股ETF抗跌　清一色都是高息型

18K金蝴蝶耳環不到萬元入手　AHKAH單邊販售搭配自由度更高

李威私下對話曝光！　「終究會沒事的，因果業力來了」

徐若熙飆158公里讓大聯盟記者驚艷　「MLB球隊會有興趣」

陳傑憲連4喊「壓力好大」！老婆心疼問「不累嗎」　回5字球迷看哭

陳傑憲被老婆問「你不累嗎」 只回答5字…她心疼：終於放下此重擔

大有巴士女駕駛撞死人被起訴　「腦部開過刀」反應力不足

228連假「高溫飆30度」　下周鋒面過境甩雨

川普推「金卡簽證」取代綠卡！　花1.64億元就能買永久居留權

豪宅、時尚衣、塔位應有盡有！　士林行政分署3／4拍賣等你競標

62歲 #陳雷 嗨唱金曲《歡喜就好》超穩唱功真的是寶刀未老啊！

政治熱門新聞

快訊／前總統府發言人丁遠超辭世　上週浴室滑倒撞到頭

快訊／不如歸去！　吳春城質詢突請辭立委高喊「哈雷路亞」　

清大前校長陳力俊改口　他再抓曹興誠30億也沒捐

藍委提案志願役加薪2萬「二等兵領56k」　國防部也提加薪方案送政院

美軍原稱我軍參與美泰「金色眼鏡蛇」軍演　貼文默默移除「台灣」

罷免徐巧芯站點橫跨全球五大洲！連非洲也有　罷王鴻薇遍佈15國

藍營要賴政府普發1萬元　盧秀燕中市府昔超徵聚焦健全財政先還債

罷免王美惠連署「死活都偽造」　領銜人致歉：停止二階連署不再罷

「750元之亂」落幕　NCC證實確定停徵

海鯤號進度不如預期？　海軍：依計劃節點4月執行海上測試

回鍋參選高雄市長？　劉世芳提兩個不：沒有評論

白營2年條款輪流　陳智菡、「大學姊」有望進國會

被爆想訂2戶上億豪宅　陳佩琪這樣說

林靜儀嗆「小腦袋」惹議　傅崐萁怒問誰找的？卓榮泰認：我找的

更多熱門

相關新聞

「台北星鑽」18戶全流標　專家喊不意外：有錢人的錢不好賺

「台北星鑽」18戶全流標　專家喊不意外：有錢人的錢不好賺

忠孝復興指標豪宅「台北星鑽」18戶標售，底價3~4.7億元，通通流標。房市專家坦言：「完全不意外，有錢人的錢沒那麼好賺，如果賣同樣價格，你會跟代銷買、還是跟國產署買？」

民眾黨228開騎一日北高！　土城出發黃國昌領銜騎頭尾棒次

民眾黨228開騎一日北高！　土城出發黃國昌領銜騎頭尾棒次

白營2年條款輪流　陳智菡、「大學姊」有望進國會

白營2年條款輪流　陳智菡、「大學姊」有望進國會

民眾黨中評會立案查吳春城、蔡壁如

民眾黨中評會立案查吳春城、蔡壁如

遞補吳春城進入立院！　劉書彬驚訝

遞補吳春城進入立院！　劉書彬驚訝

關鍵字：

民眾黨柯文哲陳佩琪豪宅斡旋金

讀者迴響

熱門新聞

大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光

今變天！　全台有雨時間曝

大谷我們來了！中華隊經典賽前進東京

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

西班牙三壘手失誤暴哭！　中職1球星中槍

曾峻岳連飆3K關門：很爽！

宋晟睿超狂美技影片看這裡

西班牙失誤送分哭了　球迷以為重播

快訊／前總統府發言人丁遠超辭世　上週浴室滑倒撞到頭

Melody離婚2年「新歡首曝光」

中華逆勢拔牙　MLB：難以想像的事情差點發生

快訊／不如歸去！　吳春城質詢突請辭立委高喊「哈雷路亞」　

再掌2026年經典賽兵符？曾總回應了

他21小時前就預言中華隊6：3　球迷驚：未來人！

更多

最夯影音

更多

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面