達美樂改「骰到6」力挺中華隊　網友狂刷道謝：真的6分啊！

記者黃翊婷／綜合報導

中華隊在WBC資格賽殊死戰以6比3擊敗西班牙隊，成功取得2026年世界棒球經典賽會內賽門票。知名披薩品牌達美樂先前因廣告看板被認為帶衰中華隊，業者迅速換成「骰到6」的LOGO力挺，結果真的為中華隊帶來好運，賽後獲得許多網友留言致謝，「謝謝達美樂，神祕力量勝利有您貢獻」、「明年3月不考慮找國師Josh聯名一下嗎？」、「真的6分啊！吃爆」。

▲中華隊25日在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

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世界棒球經典賽資格賽，中華隊23日以0比6不敵尼加拉瓜，前3戰僅拿下1勝，接著有球迷發現，台北大巨蛋本壘後方的達美樂廣告看板，LOGO上的骰子點數僅有1點與2點，被認為有帶衰之意，希望能改成象徵好運的6點，沒想到達美樂真的將LOGO短暫改成「骰到6」。

▼▲達美樂執行長班傑明奧本與員工們帶著「骰到6」LOGO，進場力挺中華隊。（圖／翻攝自Threads／@dominospizza_tw）

中華隊25日對戰西班牙，達美樂執行長班傑明奧本（Ben Oborne）還親自到場觀賽，並送上「骰到6」看板和貼有「6點」LOGO的披薩盒助陣。最後中華隊以6比3擊敗西班牙隊，成功取得2026年世界棒球經典賽會內賽門票。

賽後網友們紛紛湧入達美樂的臉書、Threads留言道謝，「謝謝達美樂，神祕力量勝利有您貢獻」、「真的6分啊！吃爆」、「原本的骰子1跟2加起來3，24日換成6，25日6比3 ，達美樂是什麼披薩界的反向Josh嗎？」、「謝謝達美樂，神祕力量勝利有您貢獻」。還有網友半開玩笑詢問，「明年3月不考慮找國師Josh聯名一下嗎？」達美樂小編也幽默回應，「很心動」。