罷免綠委被抓「幽靈連署、抄名冊」領銜人不罷了　綠批：惡罷破壞民主

▲嘉義市選委會公文，罷免案出現往生者連署。（圖／王美惠辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

嘉義市罷免綠委王美惠行動，爆出有死人連署與民眾身份遭冒用，遭冒用民眾在律師團陪同下提告罷免領銜人涉嫌偽造文書、個資法等罪嫌，提告後該罷免領銜人隨即宣布停止二階連署。民進黨發言人韓瑩今（25日）表示，顯見報復性罷免綠委行動，以不正當手段進行惡罷罪證確鑿，並且自知毫無正當性。呼籲勿以抄名冊方式破壞民主，將會協助民眾捍衛權益，並顧好優質民進黨籍立委及議員，一席都不能少。

韓瑩表示，民進黨於上週成立「挺公民 護民主」律師團，要遏止抄名冊、偽造文書、死人連署等不正當惡罷行為，已有多位民眾在律師團協助下正式提告。民進黨中央也提供公民協助專區及專線，律師團將會全力協助民眾捍衛權益。

另外針對國民黨對民進黨地方議員以罷制罷，民進黨中央繼上週啟動「顧好立委專案」後，今(25)日邀集新北市、基隆市、苗栗縣、南投縣被罷免區域議員及地方黨部主委召開「顧好議員專案」會議。韓瑩轉述表示，經過會議各地議員反應兩種「惡質樣態」。

韓瑩指出，第一「報復式惡罷」，四縣市被罷免議員，先前曾參與地方補選以及立委選舉，罷免理由針對性十足，顯見早有預謀。第二「幽靈連署」，各地甚至不見連署站，卻被送件。基隆市議員反應，連署書很可能是去年就準備好的，抄名冊情況非常明顯。

韓瑩表示，民進黨中央都會給予法律以及文宣協助，也呼籲各地民眾如果有發現被冒名連署，可向民進黨反應，黨中央將會積極協助告發，遏止這類情況再發生。