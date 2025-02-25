林靜儀嗆「小腦袋」惹議　傅崐萁怒問誰找的？卓榮泰認：我找的

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

近日國內醫院急診壅塞情形嚴重，衛福部次長林靜儀以「小腦袋」一詞嘲諷醫護人員，引發議論。國民黨團總召傅崐萁今（25日）質詢時直轟林靜儀沒有血性，問行政院長卓榮泰是誰派任的？卓榮泰表示，是他派任，但已經要求林謹言慎行。

傅崐萁質詢時開頭就批評現在醫護整體工作環境是「血汗工廠」，兩個月700多人離開工作崗位，因為不堪沉重負荷。而去年立院三讀通過健保點值提高到0.95主決議，但行政院不執行，拖了兩個月才簽署要執行，質疑行政院為醫護人員做了什麼？

卓榮泰回應，行政院去年底已核定將各區健保點值，不論原本在什麼數字底下，都提升到至少0.9。傅崐萁問何時達到0.95？卓榮泰表示，這是今年努力的目標，但傅崐萁對此感到不滿，質疑主決議是明定今年7月16日點值要達到0.95，國民黨、民進黨團總召等人都有簽字，必須要完成對國人的承諾。

傅崐萁接著問，為何這麼多醫護人員離職？質疑輪班制度不合理，也未檢討改進，表示政府失能也失靈。他提及林靜儀日前回覆網路留言時，回答「不是小腦袋裡頭政府按一個鈕，就可全部改變」，怒轟，「這是政府政務官該有態度嗎？林靜儀的人事安排是誰派的？」卓榮泰表示，「我找的，邱泰源部長同意這人事」。

傅崐萁問，衛福部長邱泰源的專業能力怎樣？卓榮泰說，邱同意這人事；傅進一步說，既然邱沒有問題，給他的左膀右臂是毫無關懷的林靜儀，這是酬庸，還是對邱的執行能力有疑慮，所以要監視？卓揆回，這邏輯不能這麼套。傅崐萁轟，林靜儀要公開檢討自己，完全不了解民間疾苦。眼看傅崐萁愈來愈激動，卓榮泰回，「委員不用動氣，我也希望委員謹言慎行。」

