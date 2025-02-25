收買士官集體拍投降片：中國人不打中國人！黑幫女重判6年8月

▲黑幫收買士官拍攝投降片，高等法院將10人分別判刑。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

本土幫派竟然淪為共諜！檢警單位查出，天道盟旗下的太陽聯盟人員，竟與對岸情報組織合作，收買部隊中的士官兵，拍攝投降的心戰影片，宣稱「中國人不打中國人！」以領取5到30萬元的賄賂。若再竊取機密，還有另外紅利。檢方對10人提起公訴，高等法院審理後，25日將10人分別判處6年8月到6月不等刑期。可上訴。

危害國家安全的內亂、外患罪，因為涉案層級高，又有重大影響，依法由高等檢察署查辦，並以高等法院為一審法院，所以一項少有警政人員參與偵辦。不過本案為史上第一件由基層警察偵破的國安案件。當時宜蘭羅東分局偵查佐林聖展，在偵辦賄選案件時勘查犯嫌手機，赫然發現有軍人自稱要販賣軍事資料的情形。林員報請檢方查辦，最後順利偵辦本案；檢察總長邢泰釗還為此親自到宜蘭頒獎，獎勵有功人士。

檢方起訴指出，天道盟寶陽會副組長李姓女子，透過管道結識想在台灣發展共諜組織的陳姓台商，剛好也認識到在部隊中擔任中士的彭姓男子。3人一拍即合，由彭男牽線，在部隊中找同袍，拍攝投降心戰影片。

這些現役軍人拍攝的影片中，只要手拿五星旗揮舞，表示願意效忠對岸，在戰爭時投降、不予抵抗，甚至還有人喊說「中國人不打中國人！」，並提供軍人證影印本，就能取得5萬元到30萬元不等的金錢。而3人還開出紅利條件，只要竊取軍中機密交出，就能另外獲得數萬元獎金。有最少5名現役軍人拍攝影片，另外還有人交出機密文件。檢方查證屬實後，將李女等7人聲請羈押獲准，並將10人提起公訴。

全案於25日宣判，高院將主謀李女依照違反《國家安全法》、行賄等多項罪名，判處有期徒刑6年8月、褫奪公權3年。另外9名被告也分別判處有期徒刑6月到5年8月不等的刑期。