3度逼迫分手砲！再持美工刀要她脫光簽本票　恐怖情人判13年定讞

▲男子持美工刀，逼迫前女友全裸簽本票，還發生多次性關係。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市陳姓男子不滿女友小薇（化名）提分手，2023年7月間先以散佈不雅照為由，逼迫小薇發生關係，並要求小薇負擔17萬債務；過了幾天又持美工刀逼迫小薇全裸簽下本票，並逼小薇念出自己的姓名，錄下過程。而後他再硬逼小薇分手砲，2度性侵得逞。一二審均將陳男判刑13年，全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。

判決指出，陳男與小薇交往多時後，小薇提出分手。陳男不甘小薇分手，在2023年7月間，小薇到租屋處歸還物品時，以散佈小薇的私密照片為由，逼迫小薇負擔17萬元的債務；而後更逼迫小薇為他口交，還以手機錄下影片。陳男完事後，恫嚇小薇償還17萬元，否則就要公開影片，但小薇只說考慮考慮，陳男並未得手金錢。

過了11日，晚間10點多陳男到小薇位在三民區的租屋處，拿出美工刀威脅小薇。陳男逼迫小薇脫下全身衣物，並簽下17萬元的本票，還讓小薇拿著本票、全裸念出自己的姓名，自己則是持手機將過程都錄下。而後陳男起色心，逼迫小薇為他口交，這次也以手機錄下過程；陳男還不罷手，更將小薇推到床上，性侵得逞。小薇不甘受辱，到警局報案，檢警單位逮捕陳男，提起公訴。

法院審理時，陳男否認犯罪，辯稱交往期間有資助小薇一起買車，所以小薇應給付他17萬元；另外美工刀不是用來威脅的，而是他去小薇租屋處時，將背包內所有物品拿出，讓小薇看看應該還要還她什麼東西。另外律師也說，陳男在案發前不久出過車禍，所以受精神疾病影響而常出現扭曲現實、記憶錯亂，所以可能是因此記錯了，搞錯了雙方間還有債務。

但法院根據小薇的供詞，以及陳男拍攝下的多段影音畫面，認定陳男當時確實違反小薇意願而發生關係，成立家暴妨害性自主等罪，因此一二審均將他判處有期徒刑13年。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴，全案定讞。