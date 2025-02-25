赴日注意！遊客擠爆北海道「履薄冰」　當地人嚇喊：真的找死

圖文／鏡週刊

日本北海道深受許多遊客喜愛，也是不少台灣人出國旅遊的首選地，不過現在就有當地人指出，經常看見外國遊客「履薄冰」，隨時都有可能跌入深海，非常危險，呼籲遊客一定要注意。

據日本《富士新聞台》報導，最近在北海道網走地區可以看到大批遊客，還能見到有不少遊客喜歡走在冰上玩耍。雖然遊客們感到開心，但看在當地人眼裡，則是非常憂心，因為在地人知道，遊客們走的冰都是薄冰，而且薄冰下面不是沙灘土地，而是海，只要薄冰被踩破，就有可能跌入海中，並被湍急的海流沖走。

報導指出，目前當地相關單位，以日文、中文和英文設立警示牌，呼籲民眾遠離流冰。網走海上保安廳也針對觀光客進行勸導，海保員指出，由於海水溫度非常低，一旦落入海水中，短時間內就有可能造成人體失溫狀態，數十分鐘後極有可能致命。

另外專家也指出，由於今年從日本海的暖流流入鄂霍次克海，導致海水溫度偏高，因此海上流冰比往年少，也比較薄，因此呼籲民眾必須注意「履薄冰」的危險性。

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