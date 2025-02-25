急診塞爆無床！醫揭「一切問題的根源」破盲點：但沒有官員敢動

▲「安東尼蘇」點出問題的根本。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

近期全台各大醫院爆出急診壅塞、加護病房床位荒的狀況，病患在急診候床超過一天的比比皆是，讓醫界罕見求教。前急診醫師「安東尼蘇」表示，「無限自由就醫權」是國人的驕傲，也是健保的精神，但也導致許多問題，可惜沒有人針對這點提出好的解決辦法，「你不敢動，就不要想解決問題！」

前急診醫師「安東尼蘇」在臉書發文，目前衛福部的政策，雖然旨在引導醫療分級以改善急診壅塞與醫院無床等現象，但多年的限制政策依然未見成效，政府的政策總是針對醫院，不管是黑箱核刪，還是大總額小總額，還是合理門診量，「到今天，有達到任何理想的效果嗎？」

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「安東尼蘇」強調，「無限自由就醫權」雖然是健保的精神，也是國人的驕傲，但正是問題的根源，如果不敢對此做出改變，問題將永遠無法解決。

他舉例，如果一個人購物慾太強，信用卡總是被刷爆，解決方法應該是限制刷卡上限，但健保的做法卻是限制精品店的銷售。他指出，「這樣的政策荒謬至極，但我們的衛生官員卻自讚，政策能達到醫療分流、減少浪費，甚至醫護都能夠加薪呢」。

他坦言，沒有人敢拿「無限自由就醫權」開刀，這問題就是個死胡同，「當你對長官喊痛，他就搬出一套讓你更痛的政策，還是別再喊了。塊陶（快逃）」。