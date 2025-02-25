中華隊今爭經典賽晉級門票！8大速食店最新「應援優惠」懶人包

▲中華隊今爭經典賽晉級門票，速食店最新應援優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

中華隊今（25）日晚上7點將與西班牙進行生死戰，爭搶最後1張經典賽門票。為幫選手們加油，《ETtoday新聞雲》整理各大速食店最新「應援優惠」，包括肯德基咔啦雞腿堡3折吃、必勝客8口味比薩下殺199元，還有炸雞桶半價等好康。

●必勝客

必勝客即日起祭出平日限定「外帶大比薩199元／299元」應援優惠，199元系列網羅8口味任選包括「雙層美式臘腸」、「夏威夷」、「日式照燒雞」、「四小福」、「黃金咖哩海鮮」、「義式迷迭香雞腿」、「BBQ黃金嫩雞」及「熱帶鳳梨海鮮總匯」。

299元限定口味有「和風章魚燒」、「海鮮」、「鐵板雙牛」、「韓式泡菜燒肉」、「炙燒明太子嫩雞」、「超級總匯」、「哈辣墨西哥」、「雙拼比薩-BBQ黃金嫩雞+四小福」、「彩蔬鮮菇」、「雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福」及「海陸總動員」共11種。

▲bb.q CHICKEN推「調味去骨炸雞第2件半價」應援優惠。

●bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN全門市即日起至2月26日祭出「調味去骨炸雞第2件半價」應援優惠，2組特價554元，並開放4口味任選包括蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司及辣味燒肉，提醒優惠限門市內用或外帶，不適用於外送平台、外送自取、享聚卡APP外帶外送。

▲肯德基應援優惠再加碼。

●肯德基

肯德基即日起至3月3日祭出4大應援加碼優惠，包括「咔啦雞腿堡第2件3折」，2顆咔啦雞腿堡下殺124元；「6塊雞+中杯飲料2杯特價299元」，較原價打出6折優惠；「咔啦雞腿堡激省餐特價165元」，內含咔啦雞腿堡1顆+小份香酥薯條1份+中杯可樂1杯+原味蛋撻2個；「百元有找餐特價99元」，內含美式煙燻咔啦脆雞堡1顆+ 原味蛋撻1個+小杯百事可樂1杯。

▲繼光香香雞推2款限定套餐。

●繼光香香雞

繼光香香雞即日起至3月2日推出2款應援套餐，包括「一擊棒香雞應援餐」內含人氣香酥大腿排、墨魚甜不辣及經典芝麻球，售價219元；「豪華海陸三拼香雞應援餐」則是大份香香炸雞、中份阿根廷魷魚以及蒜脆杏鮑菇的海陸組合，售價308元。

除了熱血應援套餐，加碼「中華隊加油同歡慶」活動，3月2日起至3月3日共5天時間凡於繼光香香雞全門市消費即可享「甜心地瓜球買1送1」優惠。

▲21風味館應援套餐下殺7折。

●21風味館（21PLUS）

21風味館即日起至3月11日於全門市祭出「2大應援組合下殺7折」優惠，「21香草烤半雞+21香草烤雞腿」特價287元；「21香草烤雞腿+香脆炸雞」特價140元，提醒TOGO門市、外送平台（Uber Eats、foodpanda）不適用此活動。

指定門市販售超吸睛「巨大球棒爆米花（焦糖風味）」，嚴選網路人氣品牌「大頭叔叔」的焦糖爆米花搭配球棒造型，帶進球場超吸眼球，售價399元，數量有限、售完為止。

▲三商炸雞炸雞桶限時下殺半價 。

●三商炸雞

三商炸雞即日起至2月26日祭出「戰斧超值桶5折」優惠，期間凡於門市外帶或內用戰斧超值桶特價只要199元，內含2隻脆皮戰斧雞腿+4塊義式炸雞；加碼還有「炸雞歡樂桶」優惠價209元，內含5塊炸雞，且口味開放辣味、原味、義式裹粉或脆皮裹粉任選。

▲達美樂火山披薩買1送2。

●達美樂

達美樂全門市即日起至3月2日祭出「買1送2」優惠，只要外帶大火山披薩即送大火山披薩，再送1.25L可樂1瓶，且火山披薩口味開放任選；期間再加碼「買大送大送可樂」，只要外帶大披薩就送大披薩再送1.25L可樂1瓶。

此外，還有「火山系列大披薩外帶半價」、「火山系列巨無霸披薩外帶半價」、「買大火山送小披薩」、「買巨火山送大披薩」等4大限時優惠，火山系列也開放奶香、起司2口味任選。

▲拿坡里買炸雞送披薩。

●拿坡里

拿坡里披薩·炸雞即日起至3月4日祭出「買炸雞桶送披薩」優惠，期間凡於門市外帶或內用6塊炸雞，即可免費吃小披薩1個，特價390元，且披薩開放口味任選、炸雞可換烤雞。