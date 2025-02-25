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男欠國庫18萬不繳　屏東分署扣車！他向老闆借錢繳清

▲義務人到屏東執行分署繳清欠款 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲義務人到屏東執行分署繳清欠款 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名男子欠繳牌照稅、使用燃料費、ETC通行費及交通罰鍰，經多次承諾分期繳納，但均未如期履行，屏東執行分署採取扣車方式，讓他感到無車可用之苦，借款繳清欠款。

這名男子於110年9月起陸續遭屏東縣政府財稅局、交通部公路局高雄區監理所屏東監理站等機關移送至法務部行政執行署屏東分署。累計總計達333件，滯欠金額達18萬8814元。

屏東執行分署表示，110年移送時，義務人當時尚未滿30歲，每月收入僅3萬餘元，分署考量其家屬臥床急需用錢，並有房租及貸款壓力，而同意以分期方式償還欠款，惟他始終無法如期繳納。

嗣經分署查悉他先後有從事保險業務員、旅館員工等職務，而多次扣押其薪資及銀行存款，但他依然無法如期繳納。直至今（114）年過年期間，車輛遭拖吊，陷入無車可用之困境，他發現拖延不繳將受強制執行。就在年後向老闆及友人借款，主動來屏東分署，將所欠罰單與稅款全數繳清，並承諾若未來有新增案件移送，將接獲通知後立即到場繳清。

屏東分署提醒民眾，若您或您的家人朋友為屏東分署之義務人，因經濟困難無法一次完納者，可檢具相關證明文件向本分署申辦分期繳納。但若未依規定履行繳納義務，屏東分署將堅決採取各種執行措施，包括扣押薪資、存款及查封財產等，以保障公法債權實現，切勿心存僥倖。

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