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社會 社會焦點 保障人權

屏東停車場40輛豪車搞車聚！麥拉倫、藍寶堅尼都有　警出手開罰

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東警分局昨(22日)深夜11時3分接獲通報，指稱屏東縣立民生立體停車場內有大型改裝車聚，多達40輛高級超跑在現場，包括麥拉倫、藍寶堅尼等，疑似進行違規改裝及危險駕駛行為。警方立即調派線上快速打擊部隊20名前往，並依法開罰。

▲▼ 屏東縣立民生立體停車場內有大型改裝車聚。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲車友聚集在停車場內舉行大型改裝車聚。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

經查，該聚會係車友透過網路社群貼文聚集，多來自台南、高雄，已知有2輛麥拉倫、1輛藍寶堅尼等等，警方獲報抵達現場後，於各樓層逐一盤查車主及車籍，並在現場告發違規改裝車體及引擎18件、未繫安全帶6件及無照駕駛1件。改裝排氣管可處900元以上、1800元以下罰鍰，改裝引擎設備可處2400元以上、9600以下罰鍰。

▲▼ 屏東縣立民生立體停車場內有大型改裝車聚。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警方同時嚴正警告現場車友，不得進行競速飆車、危險駕駛或噪音擾民行為，否則將依法嚴懲，絕不寬貸。亦將進一步調閱停車場監視器畫面，全面掌握參與車輛資訊，並函發車籍地警察機關約制，防止違規行為擴散。

警方重申，改裝車輛違規上路、競速飆車等行為，已嚴重影響公共安全與民眾生活安寧。本分局將持續針對違規改裝、危險駕駛、深夜噪音車聚等行為加強執法，絕不姑息。請所有駕駛人遵守交通法規，共同維護用路安全。

▲▼ 屏東縣立民生立體停車場內有大型改裝車聚。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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