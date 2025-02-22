3天逮6詐騙車手追回340萬　屏東警提醒：保證獲利就是詐騙

▲屏東警分局逮獲詐騙車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局在3天內逮獲6名詐騙車手，攔阻被騙金額達340萬元；而警方發現詐騙集團均以高報酬進行詐騙，籲請民眾聽到高獲利、高報酬就要小心，避免被騙。

屏東警分局統計於2月18日至20日成功查獲4件假投資詐欺案，並一舉逮捕6名詐騙車手。

根據警方的調查，該詐騙集團以假投資為手段，透過電話、網路等方式聯繫多名潛在受害人，並誘使他們進行大額投資。每一案件中的被害人均被誘騙投資高回報項目，但其實是精心設計的詐騙計畫。該集團的嫌犯負責在不同階段提供幫助，尤其是透過車手角色轉移詐騙所得，增加向上溯源阻力。

警方表示，這次查獲的4件詐騙案中，雖然被害人背景不同，但都落入了詐騙集團精心設計的陷阱，幸運地被警方及時阻止，並成功追回了詐騙金額。

屏東分局長林明波表示，防詐騙工作是警方的首要任務之一。他呼籲民眾，「面對各種來路不明的投資機會，一定要保持高度警覺，尤其是那些承諾高回報、無風險的項目。詐騙分子總是利用人們貪圖高回報的心理進行詐騙，希望大家在投資前一定要謹慎評估，不輕易相信陌生來電或網絡上的推銷。如果有疑慮，應立即向警方報案，警方會協助民眾保護財產安全。

警方另呼籲民眾，對於銀行行員的關懷提問，請務必據實回答，避免詐騙分子利用不實資訊進行操控。