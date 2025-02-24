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國1白車衝出護欄擊落燈桿翻覆！車體變形　駕駛靠安全帶保命

▲白色自小客車自撞外側欄衝邊坡，將路燈桿撞斷後翻覆。（圖／國道公路警察局提供）

▲白色自小客車自撞國1外側欄衝出邊坡，將路燈桿撞斷後翻覆。（圖／國道公路警察局提供）

記者楊熾興／桃園報導

40歲何姓男子駕駛白色小客車，24日下午行經國1北向桃園路段時，疑似恍神自撞外側護欄後車輛衝出邊坡、撞擊路燈燈桿翻覆，所幸何姓男有依規定繫妥安全帶，車輛翻覆時未受到傷害，自行脫困無須就醫，但車輛卻是嚴重扭曲變形。何男酒測值為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

▲▼儘管車體嚴重變形，但駕駛有繫安全帶未受到傷害，自行脫困無須就醫。（圖／國道公路警察局提供）

▲▼儘管車體嚴重變形，但駕駛有繫安全帶未受到傷害，自行脫困無須就醫。（圖／國道公路警察局提供）

▲▼儘管車體嚴重變形，但駕駛有繫安全帶未受到傷害，自行脫困無須就醫。（圖／國道公路警察局提供）

國道公路警察局務指揮中心於下午3時41分接獲通報，國道1號北向50.5公里桃園路段，有1部小客車翻車事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知119派救護車。經了解，何姓男子駕駛小客車行經國道1號北向50.5公里桃園路段，疑似恍神自撞外側護欄後車輛衝出邊坡，撞擊路燈燈桿後翻覆，所幸有依規定繫妥安全帶，車輛翻覆時未受到傷害，當事人已自行脫困，經檢傷後無大礙，當事人表示無須就醫。何男酒測值為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

車禍現場為3+2車道(含2輔助車道)，占用輔助外側車道，通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況，肇事車輛已由吊車排除；國道警方呼籲用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶。

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