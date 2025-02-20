快訊／國6國姓1號隧道轎車撞牆爛毀！駕駛被救出送醫不治

▲37歲男子開車行經國道6號國姓一號隧道，不慎發生自撞、車毀人亡。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

江姓男子今日清晨開車行經國道6號朝埔里鎮方向前進，不慎在國姓一號隧道內自撞隧道牆，江男重傷受困；消防隊獲報趕往現場救出江男，但送醫後仍告不治，肇事經過及肇因研判由國道警方持續調查釐清中。

國道警局第七大隊快官分隊指出，於早上6時32分獲報，得知於國道6號東向18.5公里(國姓路段) 國姓一號隧道內發生一起小客車自撞隧道牆事故，隨即通知緩撞車、巡邏車及救護車等前往救護，發現該輛白色轎車一頭撞上該路段避車彎的壁柱、車頭嚴重凹陷毀損，37歲江男受困車內、動彈不得。

消防人員立即破壞車體、自駕駛座拉出江男，但他已失去呼吸心跳，經後送埔里基督教醫院急救仍無效；該起事故於7時48分時排除，無造成後方車流迴堵。

國道警方調查，該名駕駛當時原行駛於內側車道，卻疑似分心、操作不當，導致車身往外側車道偏移，才會自撞枉送一命，但詳細過程和肇事原因尚待釐清，並呼籲用路人行駛高速公路時應遵循限速規定、並保持專注、握好方向盤，平時建立良好行車觀念，若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。