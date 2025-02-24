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扶輪「藝文家庭日」竹縣文化局演藝廳登場　明華園經典再現

▲扶輪的公益精神與明華園的藝術熱忱相結合，讓現場觀眾對台灣文化產生更深的認同與熱愛。（圖／地區藝文推廣主委黃畹庭創社長提供）

▲扶輪的公益精神與明華園的藝術熱忱相結合，讓現場觀眾對台灣文化產生更深的認同與熱愛。（圖／地區藝文推廣主委黃畹庭創社長提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

國際扶輪3501地區於2月22 日假竹縣文化局演藝廳舉辦「藝文家庭日【藝遊扶輪、明華園經典再現】」文化公益演出，此次活動攜手明華園戲劇總團，以臺灣傳統歌仔戲為媒介，推廣藝文教育，並特別邀請新竹縣國、高中生及弱勢孩童免費觀賞，期透過戲曲的藝術薰陶，深化文化傳承，激發年輕世代對本土戲劇的興趣。

這場重量級的「藝文家庭日【藝遊扶輪、明華園經典再現】」文化公益演出，活動由國際扶輪 3501 地區總監周玉庭與地區藝文主委黃畹庭共同推動，並獲得明華園戲劇總團執行長陳昭賢及當家台柱孫翠鳳鼎力支持，三方攜手促成這場文化盛事。

扶輪社長期關注社會公益，除了投身慈善計畫，更積極推動文化與教育發展。周玉庭總監表示：「藝文家庭日的核心精神，在於讓藝術走進社會、融入生活，尤其讓年輕一代親身體驗傳統文化的魅力。希望透過這場公益演出，為孩子們帶來美好的藝術啟發，並讓臺灣戲曲文化薪火相傳。」

談及受益對象，周總監進一步說明：「我們特別邀請新竹縣的國、高中生及弱勢孩童參與，希望讓文化資源更公平地分配，讓孩子們有機會接觸優質的藝術演出，培養文化素養。」

擁有百年歷史的歌仔戲，是臺灣最具代表性的傳統表演藝術之一。明華園戲劇總團多年來不斷推陳出新，將歌仔戲推向國際舞台。此次演出，孫翠鳳老師親自指導，並談到與扶輪社的合作：「這不僅是一場表演，更是一場文化交流。希望透過專業劇場的演繹，讓觀眾感受歌仔戲的獨特魅力。」

對於這場公益演出的創新亮點，孫老師進一步分享：「我們特別在傳統戲曲中融入現代元素，讓年輕觀眾更容易產生共鳴。透過燈光、音樂及舞台設計的創新，讓視覺與聽覺效果更貼近年輕世代的審美，進而激發他們對傳統戲劇的興趣。」

明華園戲劇總團+國際扶輪3501地區，攜手推動文化傳承的努力！明華園戲劇總團始終走在傳統與創新的交界，不畏挑戰、勇於突破。這次與國際扶輪 3501 地區合作，希望讓更多人接觸臺灣傳統藝術，並以教育為基礎，培養下一代對本土文化的認同感與興趣。

地區藝文推廣主委黃畹庭創社長說：「凱蒂社與Kitty創社長深感榮幸能獲得擁有百年傳承的明華園戲劇總團鼎力支持。謹以合十之心，向孫翠鳳老師及執行長陳昭賢致上最誠摯的感恩，因為她們的全力相挺，讓整個活動充滿了無限可能與溫暖的力量。」

黃畹庭創社長表示，明華園始終不斷創新，透過這場演出，我們期盼能喚起更多人，尤其是年輕一代，重新認識並珍惜屬於我們的文化資產。

長期致力於扶輪公益服務的Kitty創社長，此次擔任地區藝文推廣主委，堅信文化不僅是社會的根基，更是凝聚人心、傳承價值與愛的重要力量。Kitty創社長表示，演出後收到的眾多好評迴響訊息，無不讓我們感受到這份深情與力量，也讓我們再次對孫翠鳳老師與陳昭賢執行長表達無盡的感恩與敬意。

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