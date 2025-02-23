加好友前注意！這20組LINE ID別加「詐騙手法用的帳號」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

詐騙猖獗，警政署積極打詐，粉專「165全民防騙」日前公布20組LINE ID，提醒民眾別加好友，「這些就是各種詐騙手法所使用的帳號，如民眾發現詐騙LINE ID，亦請儘速向165反詐騙諮詢專線反映。」

165全民防騙粉專日前公布20組「千萬別加好友」的詐騙LINE ID如下：

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@085zbuht

@100gvxck

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@329qymsy

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另外，內政部警政署「165打詐儀錶板」曾分享4點防詐小撇步。

1、+886為境外來話，一定是詐騙電話。

2、警察與檢察機關不會以電話或LINE辦案，也不會代管財產。

3、檢警要求代管財產、面交、匯款，絕對是詐騙。

4、接獲可疑來話，請立即掛斷，再撥打官網電話或165查證。

內政部警政署「165打詐儀錶板」也解析詐騙話術，提醒民眾注意。

1、假郵局客服謊稱證件遭冒用涉及刑案，轉介假警察。

2、假警察傳送假公文、假法院通知書，營造涉案氣氛。

3、假警察謊稱代管財產，要求匯款及面交。