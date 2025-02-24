美麗島民調／全台大罷免來臨！　56.8%民眾認為「弊大於利」　

▲總統兼民進黨主席賴清德、民進黨團總召柯建銘。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，《美麗島電子報》今（24日）公布最新「2月國政民調」，針對「民眾對大罷免態度」調查結果顯示，有56.8%認為是弊大於利、32.2%利大於弊；另外，民眾認為是誰推動大罷免，有23.9%指稱民間團體、23.1%認為是賴總統或民進黨主席、16.4%是民進黨立院黨團總召柯建銘、0.2%是行政院長卓榮泰，未明確回答的有36.4%。

民眾對大罷免態度

根據《美麗島電子報》調查，詢問民眾「這屆立委就任剛滿1年，中選會收到52位立委的罷免案，扣掉不分區立委大概有6成5立委被發動罷免，不論最後結果如何，您認為推動立委大罷免對台灣整體來講是好處比較多、或壞處比較多」，結果顯示，有56.8%認為是弊大於利、32.2%利大於弊，5.0%認為利弊一半一半或看情形而定，未明確回答有6.0%。

進一步交叉分析，僅泛綠民眾認為推動立委大罷免對台灣是利大於弊（62.2%，另有27.5%認為弊大於利），其餘各群民眾則絕大多數明顯認為是對台灣弊大於利，尤其台北市與桃竹苗、20至29歲與50至59歲、專科學歷、民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群，超過6成2持此看法。

▼美麗島2月國政民調。（圖／美麗島民調提供，下同）

民眾認為是誰推動大罷免

根據《美麗島電子報》調查，問民眾「立法院在野黨和無黨籍立委有62人，如果扣掉不分區立委，目前在野陣營有8成5的立委都被發動罷免，您認為主要是誰在推動對在野陣營立委的大罷免」，結果顯示，有23.9%指稱民間團體、23.1%賴總統或民進黨主席、16.4%民進黨立院黨團總召柯建銘、0.2%行政院長卓榮泰，未明確回答的有36.4%。

進一步交叉分析，30至39歲、國中學歷、泛綠民眾等群，約超過3成2認為是民間團體主要推動對在野陣營立委大罷免，而50至59歲、專科學歷、民眾黨支持者與泛藍民眾等群，則超過3成2認為是賴總統主要推動對在野陣營立委的大罷免。此外不滿意賴總統或卓院長施政的民眾有4成4認為是賴總統主要推動對在野陣營立委的大罷免、2成4左右認為是民進黨立院黨團總召柯建銘。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年2月19至21日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1074人（住宅電話753人、行動電話321人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

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