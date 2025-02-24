美客機傳炸彈威脅！　義大利戰機「急升空護航」畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

美國航空（American Airlines）一架原定從紐約飛往印度新德里的班機，因「接獲炸彈威脅」在23日緊急改降義大利羅馬，甚至還有2架戰鬥機護航。美航事後表示，經執法單位檢查後，確認安全威脅「並不可信」（non-credible）。

▲▼美國航空客機驚傳炸彈威脅，義大利戰機緊急升空護航。（圖／路透）



根據《美聯社》報導，美國航空公司一架波音787-9夢幻客機於當地時間23日下午降落在羅馬費烏米奇諾機場（Fiumicino Airport），記者也目擊，在飛機降落前有兩架戰鬥機在機場上空盤旋，而飛機降落後，跑道一側可見消防車待命。

美航聲明指出，當時機上共有199名乘客和機組員，航班降落後隨即接受執法單位檢查，並獲准重新起飛。雖然未詳細說明「安全疑慮」的具體內容，但航空公司強調，根據標準程序，必須完成檢查後才能繼續飛往新德里，預計班機將在羅馬過夜後，於24日才能再次起飛。

▲戰機視角畫面曝光。（圖／路透）



機上乘客喬普拉（Neeraj Chopra）表示，機長在飛行途中曾廣播，稱因「安全狀況有變」，飛機必須改變航線，最初聽到廣播時機上氣氛還算冷靜，但當機長再度宣布有戰鬥機將護送班機前往羅馬時，他開始感到不安，「當下有點驚慌，心想這到底發生了什麼事？」

飛機落地後，所有乘客被安排搭乘接駁巴士前往航站樓，並接受額外的安全檢查。乘客貝肯（Jonathan Bacon）形容，安檢過程相當耗時，且對於入境旅客來說感覺更加嚴格，「降落後超過兩個小時，我和朋友還在等行李，因為行李也在接受安檢，這可能是我搭過最漫長的一趟歐洲航班。」